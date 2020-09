Päätoimittaja Mervola: Lepomäki antoi kokoomuksessa myrskyvaroituksen ja uhkasi kaataa Marinin hallituksen

Kokoomuksen varapuheenjohtajavaali oli kokoomuslainen kristallipallo Porissa. Ja siitä alkoi piirtyä selvä kuva puolueen tulevaisuudesta.

Kansanedustajat Antti Häkkänen ja Elina Lepomäki saivat eniten ääniä. Häkkänen oli ykkönen 539,8 äänellä ja Lepomäki kakkonen 527,2 äänellä. Mari-Leena Talvitie ja Anna-Kaisa Ikonen olivat kakkosketjua. Häkkäsen ja Lepomäen lisäksi Ikonen tuli valituksi varapuheenjohtajistoon 454 äänellä. Talvitie (379,2 ääntä) putosi varapuheenjohtajistosta.

Häkkäsen ja Lepomäen voimasuhteista saatiin nyt mittaus. Lepomäki antoi selvän myrskyvaroituksen. Hän voi olla seuraava kokoomuksen puheenjohtaja.

Lepomäen äänimäärä oli varapuheenjohtajan vaalissa yllättävän korkea, sillä hänellä on puolueessa kannattajia ja vastustajia.

Kokoomuksen puoluekokousedustajat saivat antaa äänen kolmelle ehdokkaalle. Lepomäen arvioitiin etukäteen kärsivän tästä. Häkkänen sai todennäköisesti lähes kaikilta ääniä mutta Lepomäen nimi puuttui oletettavasti osasta äänestyslippuja.

Lepomäki sai Häkkästä suuremmat aplodit valinnan jälkeiselle kiitospuheelleen. Siinä hän antoi myrskyvaroituksen hallitukselle.

Lepomäen mukaan kokoomus tulee antamaan ihmisille toivoa, "kun on kaadettu hallitus, voitettu ennenaikaiset vaalit ja otettu pääministerin paikka". Hallituksen kaatamisen julistaminen on voimakasta politiikan tekemistä. Sellainen on muodostumassa Lepomäen tavaramerkiksi.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi puoluekokouksen aluksi, että hän haluaa viedä kokoomuksen vuoden 2023 eduskuntavaaleihin.

Orpo tuli Porissa valituksi kahden vuoden jatkokaudelle, joka päättyy kesällä 2022. Todennäköisesti Orpo saa silloin haastajan tai hän luopuu vapaaehtoisesti puheenjohtajuudesta.

Vain kokoomuksen nousu selvästi suosituimmaksi oppositiopuolueeksi ja mielipidetiedusteluissa maan suurimmaksi puolueeksi voisi tuoda kahden vuoden kuluttua Orpolle vielä lisäaikaa. Hän on johtanut kokoomusta vuodesta 2016.

Häkkänen, 35, on poliittiselta linjaltaan maltillisia ja hieman konservatiivisia kokoomuslaisia. Hän on kotoisin Mäntyharjulta Etelä-Savosta ja on koulutukseltaan juristi. Häkkänen on ollut puolueen nouseva toivo jo vuosia. Häntä voi pitää kokoomuksen Jyrki Katainen kakkosena.

Häkkänen on enemmän poliittinen kasvo kuin ajattelija. Häkkäsen taustajoukoissa hänestä ollaan tekemässä myös kokoomuksen presidenttiehdokasta vuoden 2024 vaaleihin.

Lepomäki, 38, voi olla kokoomuksen tuleva Margaret Thatcher. Hän on oikeistokokoomuslainen ja talousliberaali. Koulutukseltaan Lepomäki on diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri. Espoolainen Lepomäki sai kesällä mainetta, kun hän sai julkisen mielipiteen suuntautumaan niin, että ansiosidonnainen työttömyysturva ei kuulu vain työttömyyskassojen jäsenille vaan kaikille.

Ansiosidonnainen turva on ollut ay-liikkeelle tärkeä, sillä ay-liike on uskonut sen edistävän ay-järjestäytymistä. Lepomäen ehdotuksen taustana olikin juuri järjestäytymisasteen rapauttaminen.

Puheenjohtaja Orpon linjapuhe oli Porissa sunnuntaina aamupäivällä taloussynkistelyä ja rajanvetoa vasemmistovetoiseen hallitukseen. Orpo sai puheensa aikana hillittyjä aplodeja. Hänellä on puolueväen tuki, mutta riveissä on myös kritiikkiä hänen harmaudestaan. Orpolla on ollut vaikeuksia muuttua ministeristä oppositiojohtajaksi. Kokoomus onkin vaikuttanut linjattomalta ja vaisulta.

Tätä kuvaa Orpo pyrki muuttamaan puheessaan, jonka pääviestejä oli, että kokoomus on vaihtoehto vasemmistovetoisen hallituksen politiikalle. "Ei Suomi veronkorotuksilla nouse", Orpo julisti. Ja lopetti puheensa: "Mennään ja muutetaan tämän maan suunta."

Mikä sitten oli Orpon kokoomuksen linja? Hän pelkisti sen kuuteen k-kirjaimella alkavaa sanaan: "kestävä kehitys, koulutus, kasvu, kansainvälisyys, kaupungistuminen ja koronasta selviäminen".

Sunnuntaisen varapuheenjohtajan vaalin jälkeen kokoomuksessa voi alkaa jakautuminen kahteen leiriin: häkkäsläisiin ja lepomäkeläisiin. Lepomäkeläiset haluavat tehdä kokoomuksesta voimakkaan oikeistopuolueen, joka myös ajaa asiaansa suorasukaisesti. Häkkäslaiset taas uskovat enemmän maltilliseen politiikkaan.

Kirjoitus on julkaistu päätoimittaja Pekka Mervolan Huomioita-palstalla. Lue palstan kaikki kirjoitukset tästä.