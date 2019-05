Päätoimittaja Mervola: Lindberg riisui lentohaalarin

Puolustusvoimien komentaja, entinen ilmavoimien komentaja Jarmo Lindberg riisui eilen lentohaalarinsa viimeistä kertaa.

Lindberg istui F-18 Hornetin takapenkillä. Lindberg kuului aikanaan nuorten lentäjien ryhmään, jotka kouluttautuivat USA:ssa Horneteihin ja toi koneet ilmavoimillemme.

Lindbergin ura on komea. Hän on ensimmäinen sotien jälkeinen ilmavoimien komentaja, joka on noussut myös puolustusvoimien komentajaksi. Hän rikkoi Hornet-miehenä näin yhden ilmakerroksen puolustusvoimien organisaatiossa.

Jatkossa ilmavoimista tulee todennäköisesti useita PV:n komentajia. Lindberg jää kesällä eläkkeelle.

