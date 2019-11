Päätoimittaja Mervola: Musta-Pekka palaa Antti Rinteelle

Postin työtaistelu ei ratkennut tänään ja lopulta nähtiin aika odotettu näytös siitä, kuinka Musta-Pekkaa yritettiin työntää sylistä toiseen. Lopulta se yritettiin rysäyttää pienen suomalaista media-alaa edustavan Medialiiton syliin.

Neljän työmarkkinakonkarin Ann Selinin, Lasse Laatusen, Jukka Ahtelan ja Lauri Ihalaisen ratkaisuehdotus oli, että Postin 700 pakettilajittelijalle tehtäisiin Teollisuusliiton ja Medialiiton välillä sopimus. Medialiitto hylkäsi ajatuksen, sillä Medialiiton sopimuksissa on sanomalehtien varhaisjakelijoita, ei pakettipostin ihmisiä. Pakettijakelu on nykyisin PAU:n ja AKT:n sopimuksissa.

Ongelma syntyi, kun Posti siirsi 700 pakettilajittelijaa alayhtiöönsä, jossa noudatetaan sanomalehdenjakelun sopimuksia. Postin johto ja hallitus pyrkivät tällä joustavoittamaan toimintaa ja laskemaan henkilökustannuksia.

Kun koko ongelma on syntynyt Postin linjauksista, se tulee myös purkaa Postin päätöksillä. Postin hallitus on kuitenkin kieltäytynyt perumasta henkilökuntasiirtoa. Tilanne onkin nyt se, että Musta-Pekka palaa ministeri Sirpa Paaterolle (sd.) ja pääministeri Antti Rinteelle (sd.).

Lopulta Postin omistajan on linjattava, millaista työehtopolitiikkaa se haluaa ajaa. Postin tavoittelemaa kustannusten alennusta vai henkilöstön puolustamia vanhoja työehtoja.

Postilla on omistaja ja omistajan kasvot ovat pääministeri Rinteen kasvot. Rinteen on nyt joko erotettava Postin hallitus ja näin pakotettava valtionyhtiö perumaan pakettilajittelijoiden siirto tai sitten hänen on seisottava Postin johdon takana on hyväksyttävä sen toimet.

Nyt Rinne on yrittänyt pelata molemmilla korteilla ja työntää ongelma muille. Huomenna, kun Suomi pysähtyy, pääministerillä on suuri ongelma sylissään. Hänen on tehtävä asiassa päätöksiä.

Neljän konkarin edellytykset Postin lakon ratkaisuun olivat heikot, sillä ryhmä ei nauti kuin sosiaalidemokraattisen puolueen luottamusta. Laatunen ja Ahtela ovat työnantajapuolelle olleet jo vuosia kärpäsiä menneisyydestä.

Postin hallitusta kannattaa myös katsoa tarkasti. Hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola on ollut heikko, ja hallitus kokonaisuudessaan ilmeisen kaukana todellisuudesta. Postin hallituksessa on myös entinen vasemmistoliiton puheenjohtaja Suvi-Anne Siimes. Todennäköisesti seuraavaksi näemme, kuinka Postin hallitus taipuu ja hyväksyy pakettilajittelijoiden palauttamisen entiseen yksikköön ja sopimukseen.

Tai sitten näemme, kuinka hallitus vaihtuu yhdessä silmänräpäyksessä, kun maan hallitus näin päättää.

