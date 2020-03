Päätoimittaja Mervola: Muuta maata suojattava, Uusimaa eristettävä

Uudellamaalla todennettiin eilen 53 uutta koronatapausta. Ja tänään kerrottiin Uudeltamaalta ensimmäisestä koronakuolemasta.

Varsinkin pääkaupunkiseudun tiiviisti asuttu alue on koronan leviämisen kannalta suotuisaa seutua. Siellä monet ihmiset liikkuvat metrolla, paikallisjunalla tai bussilla töihin. Näiden liikkumismuotojen solmukohdissa myös suuret joukot ihmisiä on lähellä toisiaan. Tässä tiiviissä ihmisjoukossa koronakin leviää oletettavasti nopeammin kuin harvalla maaseudulla tai kävellen, pyöräillen tai omalla autolla liikkuvien keskikokoisten kaupunkien asukkaiden parissa.

Joukkoliikenne on selvä riski tällaisten helposti leviävien virusepidemioiden aikana. Nyt Suomessa olisi syytä suojata muuta maata. Liikkuminen Uudeltamaalta muualle maahan ja päinvastoin pitäisi nyt pikaisesti kieltää. Uudenmaan eristäminen voisi hidastaa koronan leviämistä maassa.

Pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan alueella korona on todennäköisesti levinnyt aika laajalle. Tämän hetken tiedon mukaan Suomessa on 521 koronatartuntaa ja niistä 307 HUSin eli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Pääministeri Sanna Marin (sd.) on jo kaksi kertaa väläytellyt Uudenmaan eristämistä. Nyt sen aika on.

