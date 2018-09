Päätoimittaja Mervola: On hyvin mahdollista, että Touko Aallon uupuminen johtaa vihreiden puheenjohtajuuden vaihtumiseen

– Nyt Touko Aalto istuu poliittisen tiensä reunalla. On hyvin mahdollista, että tämä uupuminen johtaa käytännössä vihreiden puheenjohtajuuden vaihtumiseen viimeistään ensi kesän puoluekokouksessa, Keskisuomalaisen päätoimittaja Pekka Mervola kirjoittaa Huomioita-palstallaan.

Vihreiden puheenjohtaja, kansanedustaja Touko Aalto kertoi torstaina jäävänsä sairauslomalle uupumuksen vuoksi. Toistaiseksi ei ole tiedossa, milloin Aalto palaa puheenjohtajan tehtäviin.

Mervolan mukaan kaikki viittaa siihen, että sairausloma voi kestää pitkään. Hänestä on hyvin poikkeuksellista, että puolueen puheenjohtaja jää uupumisen takia sairauslomalle.

– Puolueen johtaminen on raskasta täysipäivätyötä, josta pitkä poissaolo ei yleensä ole mahdollista. Nyt Touko Aallon voimat loppuivat runsas vuosi puheenjohtajaksi valinnan jälkeen, hän kirjoittaa.

Huhtikuisten eduskuntavaalien vuoksi vihreät tarvitsevat toimintakykyisen johtajan, Mervola toteaa ja arvelee, että lähiviikkoina puolueen ohjat ottaa väliaikaisena puheenjohtajana Maria Ohisalo.

Mervola arvelee, että ehkä eniten uupumiseen ovat johtaneet Aallon luonteenlaatu ja elämänhallinnan puutteet. Avioero ja uusi suhde eri vaiheineen eivät kieli vakaudesta, hän kirjoittaa.

– Aallon uupuminen on surullinen tapahtuma ja kovin ikävää Keski-Suomen kannalta. Hän on jo kolmas maakunnan kymmenestä kansanedustajasta, joka on tällä vaalikaudella uupunut kohun takia sairauslomalle, Mervola toteaa.

