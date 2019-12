Päätoimittaja Mervola: Poliittinen peli käy ylikierroksilla – keskusta yllätti tänään kovuudellaan

SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen poliittinen tulevaisuus näyttää huonolta tai vieläkin huonommalta.

Keskustan eduskuntaryhmä kertoi pitkän, yli 2,5 tuntisen, kokouksen jälkeen, että heillä on epäluottamusta henkilöön. Häveliäästi sekä puolueen puheenjohtaja Katri Kulmuni että eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen jättivät Rinteen nimen mainitsematta.

Lausunnon ydinsisältö oli kuitenkin kova. Keskusta jatkaa hallituksessa mutta pääministeriin on epäluottamusta. Kulmunin lausunto kuului: "Keskusta on erittäin sitoutunut hallituspohjaan ja hallituspuolueisiin mutta puolueessa on henkilöön liittyvää epäluottamusta."

Keskustan johto vetäytyi puoluehallituksen kokoukseen. Samalla poliittisessa pokeripelissä vuoro siirtyi SDP:lle.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen ja puheenjohtaja Katri Kulmuni poistuivat puolueen eduskuntaryhmän ylimääräisestä kokouksesta. Kuva: Mikko Stig / Lehtikuva

Nyt sosiaalidemokraatit joutuvat miettimään, vaihtavatko he pääministeriä. Se olisi raju teko, sillä samalla myös puolueen puheenjohtaja vaihtuisi ennenaikaisesti. Rinne on ollut puolueessaan ehdoton johtaja ja vaihtoehtoiset äänet ovat olleet vähäisiä. Antaisivatko sosiaalidemokraatit hallituksen kaatua? Siihen SDP:llä tuskin on haluja, sillä se näyttäisi nykykannatuksella jäävän kolmanneksi tai jopa huonommille sijalle vaalissa. Se tietäisi oppositioon joutumista. Siksi SDP pyrkii pitämään hallituksen koossa koko neljän vuoden kauden.

Keskusta ei julkisuuteen ilmoittanut selvästi, voiko epäluottamusta henkilöön eli Rinteeseen mitenkään korjata. Tätä SDP luultavasti jo tänä iltana tiedustelee keskustalta kulisseissa. Jos keskustan vastaus on, että ei voi, SDP joutuu valitsemaan hallituksen kaatumisen ja pääministerin vaihdon välillä. Se on ikävä valintatilanne. Keskustasta muistutellaan varmastikin, että SDP heitti vastaavalla tavalla Anneli Jäätteenmäen vuonna 2003 pääministerin paikalta. Tilalle tuli silloin untuvikkona Matti Vanhanen.

Poliittinen peli on nyt ylikierroksilla. SDP:n tilanne on todella tukala, sillä Rinne tuskin haluaa uhrautua ja erota. Epäluottamuksen korjaaminen uusin lupauksin keskustalle voisi olla vaihtoehto.

Mutta mitä SDP ja Rinne voisivat luvata? Enemmän keskustalaista politiikkaa hallituksen toimintaan. Siihen on sanansa sanottavana myös muilla hallituspuolueilla, joten aivan helppoa SDP:n ei ole epäluottamusta paikata poliittisin lahjoituksin.

Rinteen asema selviää seuraavan kolmen päivän aikana. Itsenäisyyspäivänä tasavallan presidentin Linnan juhlissa poliittisen kriisin pitäisi olla jo ohitse, jos se ei ihan tänä iltana ja huomenna vielä ratkea.

Keskusta yllätti tänään kovuudellaan. Hyvin harvoin puolueet haluavat ja katsovat voivansa puuttua toisen puolueen johtajavalintaan tai johtajan asemaan. Nyt keskusta sen teki. Se on raju siirto. Nyt vain odotellaan SDP:n suhtautumista asiaan ja ratkaisuja.

SDP:n kansanedustaja Antti Lindtman. Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

SDP aloittaa tänä iltana kello 19.30 oman puoluehallituksen kokouksensa. Jos sosiaalidemokraatit vaihtavat pääministeriä, Rinteen seuraaja on Antti Lindtman tai Sanna Marin. Todennäköisesti Lindtman.

Mahdollista kuitenkin on, että kaiken tämän kovan poliittisen pokerin jälkeen SDP:n ja keskustan välille syntyy sopu. Se kuitenkin tarkoittaa, että Rinne on vedetty rajusti kölin ali. Sillä voi olla seurauksia myöhemmin, jos Rinne onnistuu paikkansa säilyttämään.

Kirjoitus on julkaistu päätoimittaja Pekka Mervolan Huomioita-palstalla. Muita palstan juttuja voit lukea täältä.