Päätoimittaja Mervola: Punamullan paluu on suuri linjamuutos

Tuuli kääntyi keskustassa kahdessa viikossa.

Vielä vaalien jälkeisinä päivinä suuri vaalitappio määritteli keskustan kannan hallitusneuvotteluihin. Tien nähtiin vievän oppositioon. Mielipiteet keskustassa alkoivat kuitenkin kääntyä, kun lopulta kaikkien muiden puolueiden kuin perussuomalaisten saattoi tulkita kärsineen tappion ainakin odotuksiin nähden. Ja keskustalaiset alkoivat nähdä painajaisia painumisesta pysyvästi perussuomalaisten varjoon oppositiossa. Antti Rinne (sd.) houkutteli keskustaa hallitukseen. Demaripiireissä oli jo ennen vaaleja laajasti näkemyksiä siitä, että seuraava hallitus muodostuisi punamultapohjalle. Tavoite oli kaatua keskustan suurtappioon.

Rinteen houkuttelu kuitenkin puri. Keskustan johto päätti kysyä puoluevaltuuston, puoluehallituksen ja puolueen eduskuntaryhmän kantaa hallitusneuvotteluihin. Yhden illan ja aamun aikana webropol-kyselynä toteutettu kannanmuodostus tuotti tuloksen. Kyselyn tulos oli 80 kyllä ja 20 ei. Vastausprosentti oli 93. Keskusta vastasi siis SDP:lle kyllä. Keskusta on siis valmis lähtemään Antti Rinteen johtamiin hallitusneuvotteluihin. Olisi todellinen yllätys, jos keskustan kyllä vastauksen jälkeen Rinne valitsisi kumppanikseen kokoomuksen. Maahan on syntymässä SDP:n, keskustan, vihreiden, RKP ja vasemmistoliiton hallitus.

Oppositioon jää perussuomalaisten lisäksi kokoomus ja kristilliset. Kokoomus joutuu taistelemaan porvarillisesta elintilasta perussuomalaisten kanssa. Se voi olla hankala asetelma hallituksessa istumaan tottuneelle puolueelle. Kokoomus oli edellisen kerran oppositiossa vuosina 2003-2007, kun maassa olisi Jäätteenmäen ja sitten Vanhasen ensimmäinen hallitus. Hallituspuolueita tuolloin olivat keskusta, SDP ja RKP. Sitä ennen kokoomus oli oppositiossa Kalevi Sorsan neljännen hallituksen aikana 1983-1987. Kokoomus on ollut siis kaikki viime vuosikymmenet vahvasti vallan kahvassa.

Mikä käänsi keskustan hallitushaluiseksi? Suurin syy lienee se, että keskustaväki alkoi uskoa, että hallituksesta voi vaikuttaa. Ja että puolueen kannatus voi hallituksen kakkospuolueena nousta yhtä hyvin kuin opposition kakkospuolueena. Keskustan vanhat vaikuttajat suosittelivat hallitusta. Ilkan entinen päätoimittaja, keskusta vuosikymmenien vahva taustavaikuttaja Kari Hokkanen vetosi eilen illalla Johannes Virolaisen sanoihin: "Hallitukseen pitää mennä aina kun pääsee." Hokkanen itse jatkoi: "Olisi epäviisasta kieltäytyä edes katsomasta ehtoja." Keskustan vaikuttajaväki varmasti myös mietti puolueen kuvan pehmentämistä. Keskusta on aina hävinnyt vaalit oltuaan pääministeripuolue kokoomuksen kanssa. SDP:n kanssa hallitusvastuussa keskustan kannatus on pysynyt yleensä paremmin kunnossa. Vanhanen jopa voitti 2007 vaalit oltuaan pääministeri ja hallituksessa SDP:n kanssa.

Punamullan paluu on suuri linjamuutos keskustan politiikassa. Viime vuosina keskusta on ollut pääministeripuolue tai oppositiossa, nyt se on kakkospuolue. Juha Sipilän puheenjohtajuudesta jäi puolueeseen trauma. Sipilä nosti ensin keskustan kannatusta ja onnistui hallituksen talouspolitiikassa, mutta silti puolueen kannatus lopulta romahti. Nyt keskusta lienee kääntyy yritysjohtajalinjalta pykälän alkiolaisemmaksi. Syyskuussa valittava puheenjohtaja lienee tulee keskustan hallitustunnustelujen jälkeen valittavasta ministeriryhmästä. Vahvimmilla lienee Antti Kaikkonen.

