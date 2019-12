Päätoimittaja Mervola: Rinne taistelee vallasta – häviääkö keskusta?

Keskustan ja Antti Rinteen välinen pokeri on nyt täysillä panoksilla. Keskusta ilmoitti maanantaina illansuussa, että se on erittäin sitoutunut hallituspohjaan ja hallituspuolueisiin mutta sillä on epäluottamusta henkilöön. Henkilöä ei nimetty, mutta kaikille oli selvää, että kyse on pääministeri Antti Rinteestä.

Keskusta halusi, että SDP vaihtaa pääministerin. Näin SDP ei kuitenkaan illan ilmoituksensa mukaan tee.

Antti Rinteen asema oli keskustan vahvan linjauksen jälkeen hetken vaikea. Edessä on välikysymyskeskustelu ja keskiviikkona luottamusäänestys. Jos keskusta ei tue Rinnettä, koko hallitus kaatuu. Näin keskusta aikoo tehdä. Tai ainakin näin keskusta on antanut ymmärtää aikovansa tehdä.

SDP vei keskustan "henkilöön kohdistuvan epäluottamuksen" omaan puoluehallitukseensa. Eduskuntaryhmä käsittelee asian vasta puoluehallituksen jälkeen. Tässä kuviossa saattoi olla ajatuksena, että puoluehallitus on enemmän Rinteen takana kuin eduskuntaryhmä olisi ollut. Kun puoluehallitus otti maanantai-iltana vahvasti Rinteen puolesta kantaa, SDP:n eduskuntaryhmän on vaikea tiistaiaamuna tehdä toisenlaista linjausta. Asioiden vienti toisin olisi saattanut johtaa Rinteen joutumiseen sivuun pääministerin paikalta.

Tilanne saattaa tiistaina vielä muuttua, kun SDP:n eduskuntaryhmä kokoontuu kello 10 alkaen. Siellä tehdään myös arvio siitä, olisiko parasta jatkaa nykyisellä hallituspohjalla ja luopua Rinteestä. Ei ole poissuljettua, että sosiaalidemokraattien eduskuntaryhmä näin ajattelisi.

Keskusta on nyt tosipaikan edessä. Rinne kysyi illalla uhmakkaasti, onko keskustalla valmius jatkaa pääministerin kanssa. Ja vaati keskustalta kyllä tai ei -vastausta. Keskustan vastaus kuullaan todennäköisesti viimeistään keskiviikkona luottamuslauseäänestyksessä, missä nykytiedon perusteella keskustan pitäisi äänestää hallitusta vastaan. Antti Rinteen hallitus siis kaatuu näin keskiviikon äänestyksessä. Ellei sitten Rinne kaadu tiistaina oman ryhmänsä vedettyä häneltä tuen.

Jos Rinne pysyy vallassa, SDP koettaa todennäköisestä nopeasti koota uuden hallituksen. Uusi hallituspuolue voisi olla kokoomus. Vasemmistoliitto joutuisi ulos hallituksesta ja kristilliset ehkä sisään. Se on keskustalle kova paikka, sillä puolue joutuisi silloin oppositioon surkealla 10-11 prosentin kannatustasolla. Voisi myös olla, että SDP ei onnistu uutta hallitusta kokomaan. Silloin edessä olisivat eduskuntavaalit. Ne olisivat kannatustaan menettäneille sosiaalidemokraateille kitkerät.

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmunille tilanne on karvas ellei SDP:n eduskuntaryhmä näytä Rinteelle ovea. Kulmuni ja keskustalaiset odottavat tätä jännityksellä. Tilanne voi tiistaina elää vielä voimakkaasti.

Rinne taistelee nyt viimeiseen saakka pääministeriydestään ja puheenjohtajuudestaan. Maanantai-iltana Yle julkaisi tietoja, joiden mukaan Rinne tiesi Postin työehtomuutoksista jo elokuussa mutta ei puuttunut asiaan. Tämä ilmenee Rinteen erottaman ministeri Sirpa Paateron muistiosta.

Rinne erotti Paateron pelastaakseen oman asemansa. Illalla SDP:n puoluehallituksen kannasta kertoi puoluesihteeri Antton Rönnholm ja pääministeri Antti Rinne. Todellisia puoluehallituksen ja SDP:n voimasuhteita ei ole tiedossa. Osa demareista toivoo Rinteen lähtöä - mutta onko heitä riittävästi? Se selviää tiistaina. Ja samalla selviää, onnistuiko keskustan kova poliittinen vääntö vai hävisikö se koko ottelun.

Kirjoitus on julkaistu päätoimittaja Pekka Mervolan Huomioita-palstalla. Muita palstan juttuja voit lukea täältä.