Päätoimittaja Mervola: Rinne uhrasi tylysti Paateron pelastaakseen itsensä – pääministeri voi joutua lähiviikkoina eroamaan

Pääministeri Antti Rinne (sd.) uhrasi kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paateron (sd.).

Näin Rinne yrittää pelastaa oman asemansa pääministerinä. Rinne työnsi suorasanaisesti vastuun Postin omistajaohjauksen epäonnistumisesta Paaterolle.

Rinteen mukaan Paatero ja hänen ministeriönsä virkamiehet ovat ilmeisesti olleet tietoisia päivämäärästä 1.9., mutta he eivät olleet asiaan riittävästi tarttuneet. Päivämäärät 1.11. ja 1.9. ovat postikysymyksen ytimessä.

Paatero sanoi aiemmin, että hän ei ollut tietoinen liikkeenluovutuksen tapahtumisesta 1.9. vaan hän seurasi vain päivämäärää 1.11. Postin aineistoissa oli tuo päivämäärä. Äskeisessä tiedotustilaisuudessa Rinne hyökkäsi voimakkaasti Postia ja sen viestintää vastaan: "Posti on vähintäänkin yrittänyt häivyttää päivämäärän 1.9. viestinnässään...".

Rinteen mukaan Paatero erosi, kun hän pääministerinä soitti ministerilleen ja kertoi, miltä tilanne nyt näyttää. Käytännössä Rinne sanoi Paaterolle, että hän ei ole hoitanut ministerinä pääministerin linjaa postiasiassa.

Rinne siis pakotti Paateron eroamaan. Se on kova teko, sillä Paatero oli aikanaan ensimmäinen vahva demarivaikuttaja, joka lähti tukemaan Rinnettä puheenjohtajaksi ja siis pudottamaan silloista puheenjohtajaa Jutta Urpilaista. Nyt Rinne syyllisti postiasiassa Paateron ja yrittää itse esiintyä niin, että hän ei olisi asiassa kertonut muunneltua totuutta.

Kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.) jätti tehtävänsä perjantaina. Kuva: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Opposition välikysymyskeskustelussa tämä asia nousee vielä kovaksi kysymykseksi. Ainakin kokoomuksen Petteri Orpo sanoi tänä aamuna, että Postin hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjolan tiedote osoittaa, että "tässä on puhuttu muunneltua totuutta eduskunnan edessä."

Pääministeri Antti Rinteen asema on nyt heikko. Hän voi joutua lähiviikkoina eroamaan, sillä valehtelu eduskunnalle on Suomessa ollut vakava kysymys. Pääministeri Rinne antoi eilisessä tiedotustilaisuudessa ymmärtää, että Postin johto on toiminut vastoin valtio-omistajan tahtoa ja Posti on antanut virheellistä tietoa. Hän ei vielä ottanut kantaa Postin hallituksen jatkoon. Lienee selvää, että jos Rinne on vielä parin viikon kuluttua pääministeri, niin Postin hallitus ja johdosta Turkka Kuusisto ja sidosryhmäjohtaja Timo J. Anttila vaihdetaan.

Rinteen tulevaisuus on nyt myös hallituskumppanien käsissä. Jos keskusta ja vihreät vaatisivat kulisseissa pääministerin vaihtamista, niin demarit voisivat joutua etsimään riveistään uuden pääministerin. Anneli Jäätteenmäki (kesk.) joutui 2003 lähtemään juuri hallituskumppani SDP:n eduskuntaryhmän "toiveesta" vastaavanlaisessa tilanteessa. Rinne on kuitenkin sen verran kovanaama, että hän ei eroa kuin täysin ilman muita vaihtoehtoja pakotettuna.

