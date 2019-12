Päätoimittaja Mervola: SDP kokoustaa – yllätys on, jos Rinne ei vaihdu

SDP:n eduskuntaryhmä ratkaisee tämän päivän kokouksessa maan hallituksen jatkon ja pääministeri Antti Rinteen (sd.) kohtalon.

Eilen illalla SDP:n puoluehallitus antoi tukensa Rinteen jatkolle pääministerinä. Se ei kuitenkaan ole välttämättä Rinteen pääministeriyden kriisin viimeinen sana. Rinne väitti kokouksen jälkeen puoluetoimiston ovella uhmakkaasti tuen olleen vahvan. Puoluesihteeri Antton Rönnholm sanoi samaa, mutta hän oli selvästi jännittynyt. Ilmeisesti eilen illan puoluehallituksessakin sosiaalidemokraattien rivit rakoilivat enemmän kuin ulospäin haluttiin kertoa. Rinne sai kuitenkin illan kokouksesta hetken lisäaikaa.

SDP:n eduskuntaryhmän kokous alkaa / alkoi tänään tiistaina kello 10.

SDP:n ryhmällä on nyt neljä eri vaihtoehtoa:

Vaihtoehto 1. Eduskuntaryhmä päätyy vaihtamaan pääministerin. Jos näin käy, vahvimmilla uudeksi SDP:n pääministeriksi on eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman. Hän ei suostunut keväällä Rinteen hallituksen ministeriksi. Toinen pääministerivaihtoehto olisi liikenneministeri Sanna Marin. Hän oli Rinteen sairastaessa viime talvena hetken SDP:n sijaispuheenjohtajana. Marin olisi varsinkin vihreille kova kannatushaaste. SDP:n eduskuntaryhmässä on Rinteen tukijoita ja häneen nykytilanteessa hyvin kriittisesti suhtautuvia. Eduskuntaryhmässä voi syntyä enemmistö, joka näkee, että pääministerin vaihto on puolueen kannalta paras ratkaisu. Nykyinen hallituskriisi tuli kuitenkin lopulta yllättäen ja SDP:n ryhmällä ei ollut siihen valmista toimintakaavaa. Siksi Rinteen vaihto on vaikea toteuttaa nopeasti. Se voi tapahtua jo muutaman tunnin sisällä tänään ryhmäkokouksessa mutta myös vasta iltapäivän, illan tai huomisen aamun aikana. Keskusta ei ehkä odota kuin tähän päivään. On mahdollista, että keskusta kaataa hallituksen jo puolen päivän jälkeen, jos SDP ei ilmoita pääministerin vaihdoksesta. Toinen vaihtoehto on, että keskusta odottaa vielä huomiseen luottamuslauseäänestykseen saakka. Jos ja kun SDP:n eduskuntaryhmä ja sitten myös muut puolue-elimet vaihtavat Rinteen tilalle uuden pääministerin, nykyinen hallitus jatkaa toimintaansa. Itsenäisyyspäivän Linnan juhlissa kaikki on jo hyvin, vaikka haavat SDP:ssä ja ehkä keskustassakin jäävät kalvamaan vuosiksi.

Vaihtoehto 2. Eduskuntaryhmä ja SDP eivät vaihda pääministeriä. Se johtaa hallituksen kaatumiseen jo tänään keskustan ilmoituksella tai huomenna luottamuslauseäänestyksessä. Sen jälkeen alkavat hallitusneuvottelut, joita eduskunnan suurin puolue eli SDP vetää. SDP:n puoluehallitus nimesi jo eilen illalla hallitusneuvottelukokoonpanon. Se on ytimeltään Antti Lindtman, Sanna Marin, Antti Rinne, Antton Rönnholm ja Ville Skinnari. Tässä vaiheessa SDP voisi luopua Rinteestä ja nimetä neuvottelijaksi vaikkapa Lindtmanin tai Marin. Tämäkin vaihtoehto mahdollistaa vielä nykyisen hallituspohjan jatkon, jos kuvio tapahtuu hyvin nopeasti. Toinen vaihtoehto on, että Rinne on hallituksen kaatumisen jälkeen edelleen SDP:n pääministerinimi ja hallitusneuvotteluiden vetäjä. Silloin keskusta ei ole neuvotteluissa mukana. SDP yrittää tällöin muodostaa hallituksen kokoomuksen ja vihreiden kanssa. RKP olisi mukana. Kokoomus vaatisi vasemmistoliiton heittämistä ulos. Sisään tulisivat kristilliset ja hallituksen painopiste kallistuisi porvareille. SDP menettäisi hallituksen vasemmistodominanssin. Näiden neuvottelujen onnistuminen ei ole kovin todennäköistä, sillä kokoomuksessakaan ei ole suurta luottoa Rinteeseen. Tämä vaihtoehto johtaisi todennäköisesti hallituksen muodostamisessa kriisiin ja uusiin eduskuntavaaleihin.

Vaihtoehto 3. Antti Rinne ilmoittaa itse, että hän on valmis pyytämään eroa pääministerin tehtävästä. Näin voi tapahtua jo nopeasti, kun Rinteelle valkenee, että hänellä ei enää ole puolueen päättävien elimien tukea takanaan. Tämä ilmoitus voi tulla millä hetkellä tahansa. Silloin pääministeri vaihtuu ja nykyinen hallituskokoonpano jatkaa nopean hallituksenmuodostamismenettelyn kautta. Yhteenveto: SDP:ssä ja keskustassa halutaan välttää kaikin keinoin uudet vaalit, vaikka hallituskriisi on nyt todellisuutta. Keskustassa uskotaan, että SDP:n eduskuntaryhmä ja SDP:n puolue-elimet tulevat vaihtamaan pääministeriksi jonkun toisen Rinteen tilalle. Rinnekin voi sen pian havaita. SDP:ssä on paljon sitä henkeä, että pääministeripuolueen asema on tärkeämpi kuin Antti Rinne. SDP:ssä kuitenkin ärsyttää, että toinen puolue vaihtaa heidän pääministerinsä. Tämä ärsytys jää haavoiksi, samanlaisiksi kuin Anneli Jäätteenmäen syrjäyttäminen SDP:n ilmoituksella 2003 jäi keskustan väkeen.

