Päätoimittaja Mervola: Saarikko hyökkäsi häpeilemättä Kulmunia vastaan

Keskustan puheenjohtajatentti ei tuonut suuria yllätyksiä ehdokkaiden kannoissa.

Mielenkiintoisin kohta tentissä oli se, kun juontaja Katri Makkonen kysyi puheenjohtajaehdokkailta, miksi he olisivat parempi keskustan puheenjohtajaksi kuin istuva puheenjohtaja Katri Kulmuni? Vastauksessaan Annika Saarikko hyökkäsi häpeilemättä Kulmunia vastaan. "Mutta politiikassa on kysymys muustakin kuin asioista. On niiden johtamisen tavasta. On yhdessä tekemisen innostamisesta. Ja on kysymys myös ei vain tahdosta vaan myös taidosta sopia", Saarikko sanoi.

Lauseet olivat syvä isku Kulmunin selkään ja arkaan paikkaan. Sanoillaan Saarikko kyseenalaisti Kulmunin taitoa toimia ja kykyä tehdä yhdessä innostavasti politiikkaa. Isku oli poikkeuksellisen häpeilemätön ja hymyssä suin lausuttu.

Petri Honkonen ei lähtenyt vastauksessaan omasta paremmuudestaan Kulmuniin verrattuna lyömään Kulmunia vaan korosti, että puolue tarvitsee selkeän linjan ja sitä hän puolueelle toisi.

Kokonaisuutena puheenjohtajatentti ei tuonut uutta ehdokkaiden kannoissa tai puolueen linjaan. Iso osa vastauksista oli enemmän korulauseita kuin vahvaan poliittista linjaamista.

Tentin lievä voittaja todennäköisesti oli Kulmuni, joka pystyi nyt olemaan samaan aikaan tahdokas ja hymyilevä. Ennakkosuosikki eli Saarikko oli poliittisissa linjoissa sopuisuutta korostava ja hieman väkinäisesti hymyilevä. Honkonen pysyi linjakkaasti asialinjalla.

Tentin perusteella ei voi päätellä illansuun puheenjohtajaäänestyksen voittajaa.

Kirjoitus on julkaistu päätoimittaja Pekka Mervolan Huomioita-palstalla. Lue palstan kaikki kirjoitukset tästä.