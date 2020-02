Päätoimittaja Mervola: Sanoman ja Alman kaupasta tuli pieni järjestely mutta ei vielä suurta

Sanoma kertoi odotetusti ostavansa tamperelaisen Aamulehden, porilaisen Satakunnan Kansan, 13 paikallislehteä sekä Tampereelta suuren sanomalehtipainon. Kauppahinta on digitaalisuuteen suuntavalle Alma Medialle lottovoitto. Sanoma maksaa ostoksesta 115 miljoonaa euroa. Se on sanomalehtialalla kova kauppahinta ja kertoo aidosta halusta laajentua.

Sanoma on jo vuoden verran toistuvasti viestittänyt julkisesti, että se hakee kasvu Suomen mediamarkkinoilta. Toinen kasvusuunta on kirjat, erityisesti oppikirjapuoli. Alalle järjestely ei Sanoman kasvuhalujen takia tullut yllätyksenä. Vielä 4-5 vuotta sitten Sanoma on lähtökohtaisesti luopujapuolella mutta aivan viime vuosina yhtiö on kääntänyt katsetta kasvuun.

Järjestelystä ehkä odotettiin hieman suurempaa. Alalla on edelleen spekuloitu MTV:n tulevaisuutta. Haluaako Telia pitää pitkäaikaisen tappiopuimurin itsellään? Myös Alma Median ja Otavan ristiinomistuksen johtaminen yhdistymiseen tai johonkin suurempaa järjestelyyn on ollut vaihtoehtojen joukossa. Hakisiko Sanoma vielä jättiloikkaa tuollaisesti kuviosta? Senkin aika voi vielä tulla, jos kotimaisen kaupallisen median halutaan olla vahva kansainvälisiä kilpailijoita vastaan. Lehtipuolella järjestelyjä on odotettu ja ehkä odotetaan tulevaisuudessakin esimerkiksi Ketosen suvun Turun Sanomista, oululaisesta Kalevasta tai eteläpohjalaisesta Ilkka-Pohjalaisesta.

Sanomalehtialalla ei vuosiin ollut kuin yksi ostaja eli tämän lehden omistava Keskisuomalainen Oyj. Mikkeliläinen Tikkojen suku oli hetken ostaja (2014), kun he ostivat Sanomilta Kaakon lehdet. Viime vuonna he myivät paketin Keskisuomalainen Oyj:lle. Kaleva on myös siirtynyt ostopuolelle, kun ostivat Alma Medialta Lapin Kansan ja Koillissanomat.

Nyt Sanomat on tullut kukoksi markkinoille. Tällainen helsinkiläisen Sanoman tulo maakuntien lehtien omistajaksi oli media-alan kuuma puheenaihe 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa. Sanoma lähti silloin kuitenkin maailmalle.

Maailmanvalloituksen haavat on nyt nuoltu ja Sanomat saattaa lähti nyt maakuntiin. Sanomat kertoi eilen myös tutkivansa strategisia vaihtoehtoja Oikotie Oy:lle. Oikotie on maan johtava luokiteltujen ilmoitusten digipalvelu. Sen kilpailija on Alma Median omistamat Etuovet ja Autotallit. Ei olisi suuri yllätys, että Alma Media ostaa lähitulevaisuudessa Oikotien.

Sanomien panostus sanomalehtimarkkinalle nostaa sanomalehdistön asemaa. Se tietää panostuksia sanomalehtiin ja niiden tekemiseen. Kilpailu alalla kiristyy mutta se saattaa myös parantaa paperisten ja digitaalisten sanomalehtien asemaa Suomessa. Se olisi hyvä kehityskulku. Uutisyhteistyöliittymä Lännen Medialle Sanoman kauppa tarkoittanee kahden suuren lehden menetystä ja koko kuvion rapautumista. STT puolestaan saanee kaksi uutta asiakasta.

