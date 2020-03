Päätoimittaja Mervola: Tähän asti koronaviruksen uhkaa on hoidettu viranomaisnäpertelynä – nyt hallituksen on toimittava!

Suomi on hoitanut koronaviruksen uhkaa viranomaisnäpertelynä. Viime viikkoina julkisuudessa on esiintynyt terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntijoita, jotka ovat katsoneet koronaa yksittäisenä lääketieteellisenä asiana. Sen yhteiskunnallista mittasuhdetta ei ole haluttu nähdä tai kertoa.

Myös ministeriöiden kärkivirkahenkilöiden puheet ovat olleet hyssytteleviä: Suomen viranomaiset hoitavat koronaa, eikä pelkoa tai paniikkia pidä lietsoa. Näin menetettiin koronan torjumisessa 2–3 viikkoa aikaa. Nyt paniikki on levinnyt poliitikkojen ja päättäjien keskuuteen. Ensimmäinen paniikkireaktio tuli viime viikonloppuna Italian koronakriisin pääsystä valtoimenaan riehuvaksi. Tänään paniikkia nosti Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin päätös katkaista lennot Euroopasta Yhdysvaltoihin. Pörssipaniikki on täysillä Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Sijoittajat ennustelevat syvää lamaa.

Suomen hallitus pohtii asiaa tänään kello 13. Sen pitäisi kertoa tänään linjauksistaan. Tähän saakka johtavat ministerit ovat puhuneet julkisuudessa enemmän pehmoisia kuin todellista asiaa koronasta. Tänään on maan hallituksen totuuden hetki. Sen on syytä kertoa voimakkaista toimista koronan leviämisen hidastamiseksi ja ihmisten suojaamiseksi tartunnoilta.

Mitä hallitus ja pääministeri voivat tehdä? Hallitus voi ottaa asiassa johtajuuden vähätteleviltä viranomaisilta. On todella ihme, jos hallitus ei tänään suosittele kaikkien suurten tapahtumien perumista, vanhusten hoitokotien suojaamista käynneiltä sekä terveydenhoitohenkilöstön liikkumisrajoituksia.

Käytännössä tämän pitäisi tarkoittaa muun muassa sitä, että jääkiekon liigapelit pelataan tyhjille katsomoille. Urheilutapahtumia, teatteriesityksiä, konsertteja ja muita tapahtumia perutaan toistaiseksi ainakin tämän kevään ajaksi.

Jo tänään hallitus varmasti miettii koulujen, yliopistojen ja oppilaitosten sulkemista. Myös päiväkotien sulkeminen voi olla lähellä.

Sanna Marinin (sd.) hallitus on nyt tosipaikan edessä. Jos se ei tänään kykene selkeisiin päätöksiin, kansalaiset voivat menettää siihen uskonsa niin kuin moni on menettänyt THL:ään. Varsinkin ikääntyvä väestö voi muutamien kuukausien päästä kysyä, oliko puolison, tuttavan tai sukulaisen kuolema hallituksen hidastelun syytä. Korona kun voi tappaa Suomessa yli 140 000 ihmistä kevään ja kesän aikana. Suurin osa ihmisistä olisi ikääntyneitä 70-80 -ikävuoden ja ylikin kansalaisia.

Maan hallituksen vastuu on nyt suuri, suurempi kuin hallitus on tähän saakka halunnut ottaa. Tänään hallituksella on sylissään tämä akuutti koronavirus ja jo huomenna talouslama. Todennäköisesti korona johtaa nyt Euroopassa ja Yhdysvalloissa lamaan. Suomessa lama voi olla selvästi syvempi kuin finanssikriisi vuosina 2008–2009. Saatamme törmätä 1990-luvun alun kaltaiseen lamaan.

