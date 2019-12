Päätoimittaja Mervola: Tulossa neljän nuoren ja yhden vanhemman naisen hallitus

Antti Rinteen kaatuminen nostaa SDP:n pääministeriksi todennäköisesti eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin, 37, tai liikenneministeri Sanna Marinin, 32.

SDP:n pääministeristä päättää muodollisesti puoluevaltuusto, jonka seuraava kokous on normaalijärjestyksen mukaan ensi viikolla. Vantaalaisen Lindtmanin takana lienee on vanhoja heinäluomalaisia ja tamperelaisen Marinin tueksi ryhmittyy rinteeläisiä.

Marin on vasemmistolaisempi kuin Lindtman. Marin oli puolueen sijaispuheenjohtaja viime talvena, kun Rinne sairasti. Siitä Marinille jäi hyvä kaiku SDP:n kannattajakunnassa. Hän laventaisi todennäköisesti sosiaalidemokraattien kannatusta vihreiden suuntaan ja haastaisi vasemmistoliittoa.

Jos Lindtmanin ja Marinin puheenjohtajakisa äityy kovaksi, saattaa joku kolmas nousta sivusta kompromissinimeksi. Sellainen voisi olla vaikka lahtelainen kansanedustaja-ministeri Ville Skinnari, 45. Skinnari on kovaotteinen ja määrätietoinen. Hän esiintyy välillä oikeistodemarina mutta on joissakin linjauksissaan yllättävän vasemmalla.

Antti Rinne palaa pääministeriyden jälkeen normaaliksi rivikansanedustajaksi. Hän kuitenkin jatkanee SDP:n puheenjohtajana ensi kesän sääntömääräiseen puoluekokoukseen saakka. Näin Rinne saa kohtuullisen perääntymistien ja säilyttää osin kasvonsa.

Rinteen hallituksen presidentille jättämän eronpyynnön jälkeen alkaa uuden hallituksen muodostaminen. Se tapahtuu muodollisella prosessilla, jossa suurin puolue eli SDP tunnustelee hallitusvaihtoehdot. Todennäköisesti tunnustelu on hyvin lyhyt ja johtaa sitten suoraan nykyiseen hallituspohjaan ja hallitusohjelmaan. Uusi hallitus saadaan kokoon itsenäisyyspäivän jälkeen, ensi viikon lopulla.

Uudesta hallituksesta voi tulla kokoonpanoltaan nuorekas ja mielenkiintoinen. Jos Sanna Marin valitaan SDP:n hallitustunnustelijaksi ja pääministeriksi, maata johtaa 34-vuotias nainen. Keskustan puheenjohtaja ja ykkösministeri on Katri Kulmuni, 32. Vihreiden puheenjohtaja ja ykkösministeri on Maria Ohisalo, 34, ja vasemmistoliiton Li Andersson, 32. Hallituksen viidennen puolueen eli RKP:n puheenjohtaja on oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, 55.

Suomi saa siis viiden naisen johtaman hallituksen. Neljä heistä on alle 35-vuotiaita. Kun hallituksen kokoonpano on näin poikkeuksellisen edistyksellinen, tuleva hallitus tekee varmasti poikkeuksellisen hyvää politiikkaa ja pystyy vastaamaan Suomen taloudellisiin sekä kehityksellisiin haasteisiin. Jos neljän nuorehkon ja yhden iäkkäämmän naisen hallituskärki tulee toteutumaan, se kertoo politiikan nykyisistä painopisteistä. Äänestäjät äänestävät mieluusti nuoria naisia vaaleissa. Nuoret miehet saavat yleensä heikommin ääniä. Nuoret naiset työntävät myös käytännön politiikan arjessa vanhemmat naispoliitikot usein sivummalle, sillä politiikassa valta perustuu olemassa olevalle tai kuvitellulle suosiolle.

