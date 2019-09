Päätoimittaja Pekka Mervola Huomioita-palstalla: "Saarikko vai konkariviisikko?"

Keskustan puheenjohtaja valitaan lauantaina Kouvolassa. Vielä viime viikon lopulla näytti, että Antti Kaikkonen on jo lannistunut ja Katri Kulmuni on menossa kohti voittoa.

Nyt tilanne ei enää ole samanlainen, vaikka Kulmuni sai maanantaina tueksi viisi keskustan konkaria: Olavi Ala-Nissilän (70), Kauko Juhantalon (77), Timo Kallin (72), Mauri Pekkarisen (71) ja Eero Reijosen (71). Tänään Antti Kaikkosen tueksi tuli lopulta yllättäen Annika Saarikko.

Elokuun alussa Kaikkosta kertoi kannattavansa Anu Vehviläinen. Saarikon tuki palautti Kaikkosen takaisin uskottavaksi vaihtoehdoksi Kulmunille.

Poliittiselta linjaltaan Kaikkonen ja Kulmuni poikkeavat toisistaan piirun, mutta merkittävän piirun. Kaikkonen on porvarillisempi, Kulmuni vasemmistolaisempi. Kaikkonen on liberaalimpi, Kulmuni konservatiivisempi. Kaikkonen on sovittelevampi, Kulmuni ideologisempi.

Kaikkosen takana näyttää nyt olevan suurempi osa puolueen ytimestä eli puolueorganisaatioista ja päättäjäeliitistä. Kulmunin kannatus kumpuaa maakunnista ja erityisesti Juha Sipilän kauden kritiikistä.

Kaikkosen suurin taakka on hänen tuomionsa Nuorisosäätiö-jutussa. Se painaa ja tahraa. Moni pelkää sen olevan tulevaisuudessakin puolueelle haitaksi, jos Kaikkosesta tulisi puheenjohtaja. Kulmunissa moni taas näkee poukkoilevuutta ja kokemattomuutta.

Keskusta onkin lauantaina Kouvolassa tilanteessa, missä se valitsee kahden riskin välillä. Kumpi on puolueelle suurempi riski: liika kokemus vain liian kokemattomuus?

Paljon vaikuttaa myös se, miten kumpikin ehdokas puhuu puoluekokouksessa. Onnistujaa palkitaan äänillä, sillä niin moni puoluekokousedustaja on vielä epävarma valinnastaan.

Puoluekokousväki ottaa myös välillisesti kantaa siihen, kumman ehdokkaan suosittelijoihin he luottavat enemmän. Onko Saarikon, 35, sana suurempi suositus kuin viiden seitsemänkymppisen konkarin?

