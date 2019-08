Päätoimittaja Pekka Mervola: Kulmuni vei tilan Kaikkoselta Jyväskylässä järjestetyssä keskustan puheenjohtajaehdokkaiden tentissä

Katri Kulmuni puhui ja papatti. Antti Kaikkonen oli statisti ja jähmettyi, sanailee tilaisuutta seurannut Keskisuomalaisen päätoimittaja Pekka Mervola Huomioita-palstallaan.

Näin voi pelkistään keskustan puheenjohtajakiertueen tentin Jyväskylän kaupunginkirjastolla. Kulmuni vei suurimman osan puheajasta eikä tilaisuuden juontaja ex-kansanedustaja Aila Paloniemi estellyt.

Kaikkonen keskittyi enemmän asiaan ja oli linjaltaan porvarillisempi. Kulmunin puheissa kuului köyhän asia ja vahva aluepolitiikka. Jos Kaikkosen ja Kulmunin eroa haluaa pelkistää puoluekartalla, niin Kaikkosen keskusta olisi perinteinen porvaripuolue ja Kulmunin keskusta keskilinjan vasemmalle puolelle nojaava puolue.

Puheenjohtajatentissä oli vastakkain nuoruus ja kokemus, into ja maltti, rohkea usko puolueen kasvuun ja pitkän korjausliikkeen korostaminen.

Kaikkosella on nyt pitkä matka puolueen johtoon. Puoluekokous on viikon päästä Kouvolassa ja aivan viime päivinä Kulmuni on kiihdyttänyt kampanjaansa. Viimeisin julkinen avaus elinkeinoministeriön toimintojen alueellistamismahdollisuuksista puri todennäköisesti ainakin maakuntien keskustalaisiin. Jyväskylän tentti paljasti, että kummallakaan puheenjohtajaehdokkaista ei ole selvää linjaa keskustan tulevaisuudesta. Kulmuni korosti erityisesti kannatuksen nostoa, mutta keinot jäivät hämäriksi. Kaikkonen puhui pitkästä työstä, jonka kautta puolue nousee.

Keskustan puheenjohtajapeli saattaa vielä saada tänä viikonloppuna lisää väriä, jos jompikumpi ehdokkaista saa taakseen nimekkäitä tukijoita. Jos Kulmuni saisi vahvan konkarikeskustalisten tuen, Kaikkonen olisi lähes kanveesissa. Siitä nousu pakottaisi hänet selviin linjauksiin ja myös hänen tukijansa selvästi esille.

Jos keskusta valitsee Kulminin, häntä on ainakaan vähään aikaan vaikea nähdä arvostettuna puoluejohtajana. Sen verran esiintyminen on vielä poukkoilevaa ja linja hakevaa. Innostusta hänellä kuitenkin on ja uskoa. Hän kutsui keskustaa toivon liikkeeksi - mitä se sitten onkaan. Sekin ajatus tentin jälkeen nousi mieleen, että ensi viikon lauantaina valittava puheenjohtaja voi jäädä pätkäsellaiseksi.

Vielä kummassakaan, Kaikkosessa tai Kulmunissa, ei ollut sellaista karismaa, jonka voisi uskoa nostavan nopeasti keskustan kannatusta.

