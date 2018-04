Päätoimittajien mitta tuli täyteen – vaativat toimittajien ja muiden julkisuudessa toimivien oikeusturvan parantamista

Vainoaminen on uhka sananvapaudelle myös Suomessa. Toimittajan on vaikeaa jatkaa yhteiskunnallisen perustehtävänsä eli normaalin työnsä tekemistä parhaalla tavalla. Vainoaminen uhkaa aiheuttaa itsesensuuria.

Härkönen veti rangaistusvaatimuksensa pois, sillä hän halusi jatkaa työtään toimittajana, eikä käyttää aikaansa ilmoitusten tekemiseen. Se oli myös keino testata järjestelmää, josko viranomaiset tarttuisivat asiaan. Sellainenkin mahdollisuus nimittäin on. Valtakunnansyyttäjä voi antaa määräyksen syytteen nostamisesta, jos rikos on tapahtunut joukkotiedotusvälinettä, kuten sosiaalista mediaa tai nettisivustoa käyttäen ja erittäin tärkeä yleinen etu vaatii syytteen nostamista.

Härkönen on saanut kestää mustamaalauskampanjaa, uhkailua ja Turussa häntä on jopa seurattu kotiovelle.

Viime aikoina toimittajaan kohdistuvalle vihapuheelle kasvot on joutunut antamaan Turun Sanomien toimittaja Rebekka Härkönen . Hän on joutunut kohta kahdeksan kuukautta jatkuneen häirinnän kohteeksi viranomaisten siihen puuttumatta.

Viranomaisten kynnys puuttua toimittajiin kohdistuviin vihakampanjoihin on korkea, rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta sanoo.

– Jos suoraan sanotaan, niin minusta olisi parempi, että tällaiset rikokset olisivat yleisen syytteen alaisia rikoksia ja sillä selvä. Tällaisessa on kysymys vainoamistyyppisestä toiminnasta, ja olisi perusteltua, että tämäntyyppinen teko olisi virallisen syytteen alainen rikos.

Vainoaminen tuli rangaistavaksi ja yleisen syytteen alaiseksi rikokseksi vuoden 2014 alusta. Tunnusmerkistö täyttyy vain, jos sama henkilö toistuvasti esimerkiksi uhkaa, seuraa, tarkkailee tai ottaa yhteyttä siten, että se voi aiheuttaa pelkoa tai ahdistusta uhrissa.

Sen sijaan kunnianloukkausrikokset ja sanallinen laiton uhkaus ovat asianomistajarikoksia, mikä tarkoittaa sitä, että poliisi ei voi tutkia, eikä syyttäjä voi tavallisesti syyttää rikoksista ilman uhrin rangaistusvaatimusta.

Tolvasen mukaan peruste sille, että jokin rikos on yleisen syytteen alainen, on että niihin liittyy yhteiskunnan julkinen intressi.

– Onhan meillä varkauskin yleisen syytteen alainen rikos, vaikka se loukkaa vain yksityisen etua.

– Lainsäädäntö on ajateltu toisenlaiseen aikaan ja sitä on nyt valtakunnansyyttäjä tulkinnut niin, että laissa määritellyn poikkeuskriteerin täyttymisen kynnys on korkea. Nyt tilanne on se, että vihapostit pitäisi käydä itse läpi ja vaatia jokaiselle rangaistusta erikseen, Tolvanen sanoo.