Päävalmentaja Jalonen Kakon kehitysloikista: "Oma aikansa siinä meni"

Suomen jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Jukka Jalonen tuskin arvasi maaliskuussa Kaapo Kakon kanssa MM-leirityksestä sopiessaan, minkälaisen ratkaisijan Leijoniin arvokisoihin sai.

Kakko, 18, on mykistänyt kaikki iskemällä kahdessa miesten MM-ottelussaan Suomen seitsemästä maalista viisi.

– Eihän tuollaista voinut tietää, kun Kaapo ei ennen ensimmäistä leiriviikkoa ollut pelannut yhtään A-maaottelua. Oma aikansa siinä meni. Hän ei tehnyt neljän viikon aikana yhtään maalia, ennen kuin täällä, Jalonen sanoi.

Kakko on kiitellyt välillä raskastakin MM-leirirupeamaa. Jalonen on samaa mieltä. Hyökkääjälupaus on kehittynyt kuukaudessa harppauksittain.

– Rytmitys on ollut hänelle erittäin hyvä. Pelejä on ollut kohtuullisen paljon, ja kentän ulkopuolella on ollut aika hyvää fyysistä harjoittelua, mikä on kehittänyt hänen fysiikkaansa. Sitten välillä hyvää lepoa.

– Hän on nyt huippuiskussa, henkisesti ja fyysisesti. On pelillisesti tiedetty, että hän pystyy asioihin, mutta nyt hän pystyy liikkumaan myös kansainvälisessä tempossa, Jalonen arvioi Kakkoa.

Päävalmentaja kieltää kiinnittäneensä alle 18-vuotiaiden MM-kisat toiselle sijalle jättäneen Kakon Leijonien maalimaakariksi.

– Ei tällaista voinut kuvitella, että hän pelejä ratkoo, mutta mikäs sen hienompaa kuin olla mukana joukkueessa, jossa on noin hyvä pelaaja.

