Päihdetyöntekijä: Yksilön motivaatio on avainasemassa riippuvuuksista parantumisessa – ennaltaehkäisevän työn voi aloittaa jo 10-vuotiaidenkin kanssa

Kertomalla poikansa Mikon huumeriippuvuudesta jyväskyläläinen Eeva haluaa ongelmasta puhumisen häpeän poistamisen lisäksi kiinnittää huomiota tapauksessa esiin nousseisiin epäkohtiin, jotta ne pystyttäisiin välttämään jatkossa.

Kolmikymppinen Mikko on käyttänyt huumeita 15 vuotta. Hänen ja Eevan nimet on muutettu turvallisuussyistä.

Eeva kertoo erään päihdetyöntekijän nähneen jo 10-vuotiaana ADHD-diagnoosin saaneessa Mikossa tulevan asiakkaansa. Perhekodissa asumisen päätyttyä 18-vuotiaana hän kuvailee tukea tarvinneen poikansa jääneen käytännössä heitteille.

Eeva toivoisi huumeriippuvaisille myös nykyistä helpompaa pääsyä pakkohoitoon.

Kyllön terveysaseman päihdetyöntekijä Mika Järvikuona korostaa yksilön omaa motivaatiota päihteistä irtauduttaessa. Kun yksilö on valmis tekemään töitä asian kanssa, siihen löytyy kyllä apua, hän kuvailee.

– Päihdekuvioissa omaisilla on aina paljon huolta ja murhetta, mutta kun päihdehoitoon ei voi pakkohoitoa soveltaa, on asian hoitaminen aika paljon kiinni yksilön omasta motivaatiosta.

Mielenterveyslain perusteella täysi-ikäinen päihdepotilas voidaan määrätä tahdonvastaiseen psykiatriseen sairaalahoitoon, mikäli tämä kärsii päihdeongelman lisäksi mielisairaudesta.

Päihdehuoltolain mukaan laitoshoitoon voidaan määrätä henkilöitä päihdeongelmasta johtuvan vakavan terveysvaaran tai muita henkilöitä vaarantavan väkivaltaisen käytöksen vuoksi.

Käytännössä päihdehuoltolain mukaisia tahdosta riippumattomia hoitopäätöksiä on päätösprosessin monimutkaisuuden vuoksi erityisesti täysi-ikäisten kohdalla tehty kuitenkin vain vähän.

Ennaltaehkäisevän toiminnan voi Järvikuonan mukaan aloittaa tarpeen vaatiessa jo hyvinkin nuorten lasten kanssa.

– Jos on 10-vuotiaasta kysymys, ja on oikeasti hankaluuksia, on koulukuraattoreita ja -psykologeja ja -lääkäreitä, lastenpsykiatriaa ja nuorisopsykiatriaa. Lastensuojelu eli sosiaalipuoli on hyvinkin pienten lasten kanssa tekemisissä, hän sanoo.

Jos viranomaisia ei ole tapauksessa mukana, vastuu avun hankkimisesta jää vanhemmille.

ADHD-tarkkaavaisuushäiriö lisää riskiä sairastua päihderiippuvuuteen, ja arviolta noin 15 prosentilla ADHD-henkilöistä on samanaikainen päihdehäiriö. Lääkitystä vaativa häiriö ja päihderiippuvuus ovat muutenkin hankala yhdistelmä, sillä päihteiden myötä lääke ei välttämättä toimi kuten pitäisi.

– Sen takia lääkärit ovat varmasti aika tarkkoina, mitä voi määrätä kellekin, Järvikuona toteaa.

Järvikuona pitää valitettavana Mikon jäämistä perhekodin jälkeen avun ulkopuolelle, mutta korostaa, ettei tiedä tapauksen tarkkoja yksityiskohtia.

Vastaavissa tapauksissa hän kehottaa hakeutumaan Nuorisovastaanotolle, joka on 13–22-vuotiaille jyväskyläläisille ja heidän läheisilleen tarkoitettu palvelu.

Päihderiippuvuuksien ennaltaehkäisemisessä nuorten kohdalla Järvikuona nostaa tärkeänä asiana esiin kotien rutiinit ja vanhempien kiinnostuksen lastensa tekemisistä.

– Tärkeää on minkälaista elämää kaiken kaikkiaan eletään. Miten vanhemmat perheessä ovat, miten nuorten kanssa eletään, ja ollaan kärryillä siitä mitä he touhuavat puhelimilla tai kavereidensa kanssa.

– Jos huomataan jotain, on uskallettava kysyä, että mikä sinulla on meininki, kun kaverisi ovat muuttuneet ja elämä menee jotenkin levottomaksi.

Alaikäisten ollessa kyseessä levottomuus ja muut muutokset huomataan todennäköisesti myös kouluissa ja päiväkodeissa, jolloin asiaa ryhdytään selvittämään yhteistyössä kyseisten tahojen ja kodin kesken..