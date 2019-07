Päijänteen Luonnonperintösäätiö osti Lehtosaaren

Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS on ostanut Kuhmoisissa sijaitsevan Lehtosaaren. Hehtaarin kokoinen Lehtosaari sijaitsee lähellä Rekisalon suojeltuja metsiä. Saaresta aukeaa näkymä Tehinselälle.

Lehtosaari on täynnä lehtipuuvaltaista ja iäkästä puustoa. Saaren säätiölle myynyt maanomistaja halusi säilyttää hänelle tärkeän alueen puustoisena ja rakentamattomana, kerrotaan PLUPS:in tiedotteessa.

Päijänteen Luonnonperintösäätiö on toiminut kymmenen vuoden ajan. Säätiöllä on hallussaan yli 200 hehtaaria suojelukohteita Päijänteen ympäristössä. Kuhmoisten Lehtosaari on säätiölle 11. suojelukohde.

Säätiön laajin suojeluhankinta tehtiin alkukesästä, jolloin säätiön suojiin siirtyi kaupan myötä 116 hehtaarin suoalue. Isosuon alue Hartolassa oli aiemmin Vapon omistuksessa, joka yritti saada vuonna 2011 alueelle ympäristölupaa turvetuotannon aloittamiselle. Aiheesta kiisteltiin vuosia eikä lupaa lopulta herunut.

– Toiveenamme on nyt hankitun suoalueen laajentaminen ja Isosuon osittainen ennallistaminen. Ennallistamisella olisi positiivisia vaikutuksia myös Jääsjärveen ja Tainionvirtaan sekä sen alapuolisten vesistöjen veden laatuun ravinnepäästöjen vähenemisen myötä, säätiön puheenjohtaja Markku Kaloniemi toteaa säätiön nettisivuilla.

Päijänteen Luonnonperintösäätiö on ilmoittanut halukkuudestaan ostaa lisää alueita Hartolan keidassuolta. Säätiö ostaa aika ajoin lahjoitusvaroilla suojelukseensa saaria, metsiä sekä suoalueita. Maa-alueita säätiö saa myös testamenttilahjoituksina. Säätiön ensimmäinen suojelukohde oli Korpilahden Rutalahdella sijaitseva 15,5 hehtaarin Koivumäen metsätila, jonka säätiö osti syyskuussa 2012. Säätiöltä löytyy alueita Korpilahden, Kuhmoisten ja Hartolan lisäksi myös Asikkalasta ja Sysmästä.