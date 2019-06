Päivä on tänään pisimmillään – h-hetki on juuri ennen iltaseitsemää

Tänään on kesäpäivänseisaus eli päivä on pisimmillään. H-hetki on kuutta vaille seitsemän illalla.

Tästä lähtien päivät alkavat taas lyhetä.

Kesäpäivänseisaus tarkoittaa sitä, että pohjoisella pallonpuoliskolla aurinko paistaa kohtisuoraan taivaalta Kravun kääntöpiirillä. Pohjoisen napapiirin pohjoispuolella aurinko ei laske lainkaan.

Kesäpäivän seisauksen aikaan päivän pituus on Helsingissä melkein 19 tuntia, kertoo Ilmatieteen laitos. Pohjoiseen Helsingistä kesäyöt aina vain pitenevät.

Ilmatieteen laitoksen mukaan yöttömän yön raja saavutetaan napapiirillä Rovaniemen kohdalla, mutta tarkalleen ottaen yötöntä yötä vietetään myös napapiirin eteläpuolella Tornio–Kuusamo-linjalla. Utsjoella aurinko laskee seuraavan kerran heinäkuun lopussa.

Kesää kestää 94 vuorokautta.

Lähteet: Ilmatieteen laitos ja Tähtitieteellinen yhdistys Ursa