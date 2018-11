Päivähoito-oikeudesta päätös tänä iltana Jyväskylässä – mielipiteet jakautuvat jyrkästi kahtia

Jyväskylän kaupunginvaltuusto päättää tämän illan kokouksessa ensi vuoden talousarviosta, jonka kuuma peruna on esitys varhaiskasvatusoikeuden rajaamisen poistamisesta Jyväskylässä.

Kaupunginhallituksen vihreiden ja vasemmistoryhmien enemmistön esityksenä on, että rajoitus poistetaan. Noin 700:aa lasta koskevaa päivähoidon rajaamista kannattavat edelleen keskusta, kokoomus ja kristillisdemokraatit.

Keskisuomalaisen lukijaraadissa 431 vastaajaa otti kantaa kysymykseen, kannatatko päivähoito-oikeuden järjestämistä kaikille, kuten kaupunginhallitus esittää.

Vastaajista 46 prosenttia ei kannata, 42 prosenttia kannattaa ja vain joka kymmenes ei osannut sanoa. Sukupuoli näkyy vastauksissa siten, että miesraatilaisten niukka enemmistö ei kannata ja naisraatilaisista puolestaan niukka enemmistö kannattaa varhaiskasvatuksen rajoitusten poistamista.

Vastustajien tärkein argumentti on, että lapsen, varsinkin alle 3-vuotiaan, paras paikka on kotona, jos kerran vanhempikin on. Kannattajien useimmin toistuva peruste on lasten tasa-arvoinen oikeus varhaiskasvatukseen ja sen syrjäytymistä ehkäisevä vaikutus.

Myös kaupunginhallituksen päätös syntyi äänestyspäätöksenä ja odotettavissa on, että myös kaupunginvaltuustossa asiasta tulee talousarviokäsittelyn vaikein päätös. Jyväskylä otti käyttöön varhaiskasvatusoikeuden rajaamisen syksyllä 2016 siten, että jos toinen vanhemmista on esimerkiksi työttömyyden tai vanhempainvapaan takia kotona, on lapsella oikeus päästä vain osa-aikaiseen päivähoitoon. Lapsen tarve voidaan arvioida myös tapauskohtaisesti. Rajoitus koskee Jyväskylässä laskennallisesti noin 700:aa lasta.

Rajoituksen poistaminen lisäisi euromääräisesti kaupungin kustannuksia ensi vuonna arvion mukaan noin 740 000 euroa, jos käytäntö astuisi voimaan elokuussa 2019. Määräraha perustuu ­arvioon, että puolet eli noin 350 lasta olisi ensi syksyllä laajemmin palvelujen piirissä.

– On vaikea ennustaa, mitä valintoja perheet tekevät, jos rajaus poistetaan. Varaudumme hoitopaikkojen lisäämiseen alueilla, joissa niitä mahdollisesti tarvitaan, kertoo palvelujohtaja Tarja Ahlqvist.

Viime keväänä valmistuneen selvityksen mukaan rajattu oikeus varhaiskasvatukseen ei ole tuottanut kaupungille säästöjä, mutta se on lisännyt tuottavuutta päiväkodeissa. Käytännössä yhtä kokopäiväistä hoitopaikkaa on käyttänyt kaksi lasta ja vapautuneelle paikalle on voitu sijoittaa kokopäiväisen paikan tarpeessa oleva lapsi.

Lapsivaikutuksia tutkittiin myös lapsille tehdyllä kyselyllä. 20 lapsen yksilöhaastatteluista hoitopäivän pituuteen, leikkirauhaan tai omien toiveiden toteutumiseen liittyen ei noussut esille eroja koko- tai osapäiväisesti hoidossa olevien välillä.

Vanhemmille tehty kysely (1 800 vastaajaa) tuotti enemmän negatiivisia havaintoja. Useat kertoivat, että varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen aiheutti heille epätietoisuutta, stressiä ja yleistä jaksamattomuutta arjessa. Myös keikkatöiden vastaanottaminen nopealla varoitusajalla oli vaikeaa, koska tarjotut työt yritettiin sovitella hoitopäivien sisälle.

Henkilöstölle tehdyssä kyselyssä mielipiteet jakautuivat kahtia, ja yli puolet vastaajista (311 vastaajaa) oli sitä mieltä, että lapsella ei tulisi olla oikeutta kokopäiväiseen varhaiskasvatuspaikkaan, jos toinen tai molemmat huoltajista ovat kotona. Yksityiset päiväkodit puolestaan laativat yhteisen kirjelmän, jossa oikeuden rajaaminen nähtiin monella tapaa ongelmallisena lapsen kannalta.