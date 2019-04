Päiväkodin lähistöltä paljastui vaaranpaikka Jyväskylässä – kaupunki kehottaa ilmoittamaan vanhoista kaivoista

Väinölän päiväkotia vastapäätä on katala vaaranpaikka lapsille. Keskisuomalaisen saaman vinkin ja kuvan mukaan päiväkotia vastapäätä sijaitsevan bussipysäkin lähellä on maassa reikä. Reiän päällä ja ympärillä on runsaasti risuja, joten sitä ei välttämättä huomaa edes lyhyen matkan päästä.

Jyväkylän kaupungin maankäyttöinsinööri Jari Lämsä epäilee, että kyseessä voi olla vanha kaivo.

– Tällaisiin tapauksiin aina puututaan ja korjataan kuntoon. Jos kyseessä on kaivo, sen renkaat kaivetaan ylös ja se täytetään hiekalla, Lämsä kertoo.

Reikä pyritään täyttämään mahdollisimman pian.

– Vanhoja kaivoja paljastuu silloin tällöin. Saamme niistä muutamia ilmoituksia vuosittain, Lämsä kertoo.

Lämsä kehottaa ilmoittamaan vastaavista vaaranpaikoista Jyväskylän kaupungille esimerkiksi soittamalla (puh. 014 2665025) tai lähettämällä viestiä kaupungin verkkosivujen palautekanavaan.