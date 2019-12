Päivän ajosää on osassa maata kehno – meteorologi arvioi, että räntä ja jäätävä tihku jatkuvat pari päivää

Päivän ajosää on Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa kehno, kertoo Ilmatieteen laitos. Alueille on annettu varoitus huonosta ajosäästä lumi- ja räntäsateiden takia. Maan eteläosissa ja Varsinais-Suomessa sataa vettä. Lapissa on normaali talvikeli.

Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Hannu Vallan mukaan sadealue liikkuu päivän mittaan maan eteläosasta kohti pohjoista. Lisäksi uusia sadealueita syntyy hiljalleen. Meteorologin arvion mukaan räntä, jäätävä tihku ja paikallinen liukkaus jatkuvat seuraavat pari päivää. Lämpötila pyörii koko maassa nollan pinnassa.