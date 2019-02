Päivystyksen puhelinnumero vaihtuu – uusi valtakunnallinen numero 116 117 otetaan käyttöön Keski-Suomessa maaliskuussa

Keskussairaalan päivystyksen puhelinnumero muuttuu. Uusi valtakunnallinen Päivystysapu-numero 116 117 otetaan käyttöön Keski-Suomessa 1. maaliskuuta alkaen. Samalla Keski-Suomen vanha päivystyksen puhelinneuvonnan numero 0100 84 884 poistuu käytöstä.

Maksuton Päivystysapu-numero on käytössä jo ainakin Helsingissä, Uudellamaalla, Pohjois-Savossa ja Etelä-Karjalassa, ja se on tarkoitus ottaa käyttöön koko maassa vuoden 2019 aikana.

Päivystysapu-numeroon soitetaan aina ensin, kun suunnitellaan päivystykseen lähtemistä. Numerosta voi kysyä myös neuvoja äkillisiin terveysongelmiin oman terveysaseman ollessa suljettu.

Palvelujohtaja Johanna Tuukkanen Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä, muistuttaa, että arkisin virka-aikaan asiakkaita kehotetaan edelleen ensisijaisesti kääntymään oman terveysaseman puoleen, josta tarvittaessa ohjataan eteenpäin päivystykseen.

– Toivomme, että jokainen, joka suunnittelee päivystykseen lähtemistä, soittaa ensin numeroon 116 117, Tuukkanen korostaa.

Käytännössä numeroon 116 117 maakunnasta soitetut puhelut ohjautuvat edelleen automaattisesti Keski-Suomen keskussairaalan puhelinneuvontaan, Tuukkanen kertoo. Numeroon soitettaessa soittajan senhetkinen sijainti tunnistetaan, ja kun numero saadaan käyttöön koko maassa, ohjautuvat puhelut aina soittaa lähimpään päivystykseen. Soittajalta puhelun ohjaaminen oikeaan paikkaan ei vaadi toimenpiteitä.

– Toivottavasti ihmiset oppivat uuden numeron ulkoa nopeasti. Ainakin se on helpompi muistaa kuin entinen, Tuukkanen sanoo.

Jos jostain syystä omasta puhelimesta numeroon 116 117 soittaminen ei onnistu, on vanha päivystyksen puhelinneuvonnan numero vielä jonkin aikaa käytössä. Palvelujohtaja Johanna Tuukkasen mukaan muutamia tapauksia on ilmennyt, että tietyistä liittymistä soittaminen uuteen numeroon ei onnistu. Ongelma on kuitenkin Tuukkasen mukaan ollut marginaalinen.

Hätätapauksissa soitetaan edelleen suoraan yleiseen hätänumeroon 112.