Päivystysnumero 116117 takeltelee Keski-Suomessa erityisesti Elisan liittymillä

Keski-Suomessa otettiin perjantaina käyttöön yleinen Päivystysapu 116 117 -numero. Numero ei kuitenkaan toimi ongelmitta, eli kaikki puhelut eivät pääse läpi palveluun. Jos Päivystysapu-numero ei toimi, voi edelleen voittaa vanhaan päivystyksen puhelinneuvonnan numeroon 0100 84 884. Tämä vanha numero pidetään käytössä toistaiseksi.

– Ongelman syystä ei ole vielä tarkkaa tietoa. Vaikuttaa siltä, että pääosin yhteysongelma koskee Keski-Suomessa Elisan matkapuhelinverkkoa. 116 117-palvelu on THL:n tarjoama valtakunnallinen palvelu, jonka operaattorina on Telia. Saattaa olla, että vika on Telian ja Elisan välisissä siirroissa, palvelupäällikkö Veli-Pekka Leppänen Istekistä sanoi.

Istekki on kuntien ja kuntayhtymien omistama informaatiopalveluja sekä terveyden ja hyvinvoinnin teknologian palveluja terveydenhuollon ja kuntien toimintaan tuottava osakeyhtiö.

Leppänen toteaa, että yhteysongelmia voi olla muidenkin operaattorien liittymistä. Esimerkiksi uusi VoLTE-tekniikka voi haitata yhteyttä jos puhelinliikenne menee nettiliikenteen tavoin 4G verkon puolella.

– Ongelman kestosta ei voi antaa vielä arviota. Yhteydenpito päivystykseen siis kuitenkin onnistuu entisen numeron kautta, Leppänen muistutti.

Tänä vuonna Suomessa on käytössä koko maassa yksi päivystyksellinen puhelinnumero 116 117. Siihen asukkaat voivat soittaa päivystyksellisissä sosiaali- ja terveysongelmissa, joissa ei ole kyse hätätilanteesta.

Päivystysapu 116 tarjoaa päivystyksellistä ohjausta ja neuvontaa puhelimitse sekä verkossa. Se täydentää hätäkeskuksen ja ensihoitopalvelun toimintaa.

Palvelun tavoitteena on parantaa asukkaiden saamaa palvelua, vähentää päivystyskäyntejä ja ensihoidon tehtävämääriä. Tavoitteena on myös ohjata hätänumeroon kuulumattomat puhelut oikeaan paikkaan.