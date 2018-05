"Pätkätyöt, pätkähaaveet ja pätkäelämä ovat jo nyt todellisuutta" – oppositio haukkui hallituksen työehtouudistuksen välikysymyskeskustelussa

Oppositiopuolueet riepottelivat hallituksen työehtouudistusta eduskunnan välikysymyskeskustelussa tiistaina.

SDP, perussuomalaiset, vihreät ja vasemmistoliitto jättivät hallitukselle huhtikuun lopulla välikysymyksen nuorten työehdoista.

Hallitus esitti huhtikuisessa kehysriihessään muutosta, jonka myötä työnantaja saisi tehdä kolme kuukautta työttömänä olleen, alle 30-vuotiaan nuoren kanssa määräaikaisen työsopimuksen ilman perusteltua syytä.

Välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja Antti Lindtman (sd.) muistutti puheenvuorossaan, että monelle 1990-luvun laman aikana lapsuutensa eläneelle ja finanssikriisin aikana työelämään tulleelle nuorelle epävarmuus on jo entuudestaan tuttua.

– Pätkätyöt, pätkähaaveet ja pätkäelämä ovat jo nyt monen nuoren todellisuutta. Ja juuri heille hallitus aikoo räätälöidä omat, muita heikommat työehdot, Lindtman sanoi.

– Nuoret eivät kaipaa elämänsä tielle lisää esteitä ja kuoppia, joihin tippua. Nuoret kaipaavat sitä, että he voivat katsoa pää pystyssä eteenpäin ja luottaa siihen, että elämä kantaa.

Myös vasemmistoliiton Jari Myllykosken mielestä työntekijät ja erityisesti nuoret tarvitsevat nyt uskoa tulevaisuuteen leikkauksien ja heikennysten sijasta. Hänen mukaansa nuorille ja tuleville sukupolville jää hallituksen suunnitelmissa vain maksajan ja kärsijän rooli.

– Työsuhdeturva on merkittävä tasa-arvokysymys. Määräaikaiset työsuhteet kasaantuvat jo tällä hetkellä nuorille naisille, ja raskaana olevien syrjintä on todellinen ongelma. Työmarkkinat huutavat tasa-arvoremonttia, mutta hallitus on kääntänyt katseensa menneisyyteen ja aikoo pahentaa ongelmia entisestään, Myllykoski sanoi vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuorossa.