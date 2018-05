Oikeuden puheenjohtaja perui joukkopuukotusoikeudenkäynnissä aiemman määräyksensä pitkästä tauosta, jonka aikana yleisön oli tarkoitus siirtyä Varsinais-Suomen käräjäoikeuden tiloista Turun vankilaan. Vankilan ja oikeustalon välisen videoyhteyden pätkiminen aiheutti varsinkin istunnon aluksi toistuvia keskeytyksiä, mutta yleisö seuraa näillä näkymin istunnon loppuun oikeustalolta.

Syyttäjä on aamupäivän aikana perustellut loppulausunnoissaan, miksi syytetty Abderrahman Bouanane on murhannut tai yrittänyt murhata uhrinsa Turun keskustassa viime elokuussa terroristisessa tarkoituksessa. Puolustus on myöntänyt teot perusmuotoisina tappoina ja tapon yrityksinä.