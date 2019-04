Pölkky Oy:n toimitusjohtaja tyrmää hakkuurajoitukset ja kehuu Metsähallitusta – "Helvetin tärkeä toimija"

Vihreät esittää metsähakkuiden pienentämistä sekä Metsähallituksen tuottotavoitteen laskemista vastauksissaan hallitustunnustelija Antti Rinteelle (sd.). Metsähallituksen Metsätalous Oy:n toimitusjohtaja Jussi Kumpula sanoo, että tuottotavoitteen laskemisesta kärsisivät eniten syrjäseutujen eli Itä- ja Pohjois-Suomen asukkaat ja yritykset, ennen kaikkea pienet ja keskisuuret sahat, joille Metsähallituksen toimittama raaka-aine on elinehto.

– Sillä olisi suuri ja merkittävä aluepoliittinen vaikutus, jos valtio vähentäisi hakkuita, Kumpula sanoo.

"Kaikki tukit saatava sahoille"

Kuusamossa sahaavan Pölkky Metsä Oy:n toimitusjohtaja Hannu Virranniemi kuvaa Metsähallitusta "helvetin tärkeäksi toimijaksi".

– Metsähallitus on erittäin luotettava ja tehokas puun myyjä. Se on iso tekijä koko Itä- ja Pohjois-Suomessa. Jos sen hakkuita ruvetaan vähentämään, se vaikutta koko Pohjois-Suomeen. Se ei ole enää yksittäisen sahurin ongelma. Tämä on meidän viestimme, Virranniemi sanoo.

Hän huomauttaa, että Pohjois-Suomessa on huomattavasti enemmän kuitupuuta kuin tukkia, joten kaikki sahauskelpoiset tukit on saatava sahoille. Virranniemen mukaan Metsähallituksen raaka-aineelle ei löydy korvaajaa.

"Sääntöjä ei saa muuttaa"

Kumpulan mukaan Metsähallituksen sadan miljoonan euron tuottotavoitteen lasku vaikuttaisi myös Metsä Groupin suunnittelemaan jätti-investointiin Kemiin. Hän muistuttaa, että investoijan pitää luottaa raaka-ainetoimitusten pitkäjänteisyyteen.

– Investoijan pitää tietää, mihin se pohjautuu, ettei sääntöjä muuteta hetkellisesti, Kumpula sanoo.

Kumpula korostaa, että valtion maiden osalta hakkuut tehdään luonnonvarasuunnitelman mukaisesti, jota on ollut suunnittelemassa 30 eri sidosryhmää.

– Kaikki toimijat tukeutuvat näihin luonnonvarasuunnitelman linjauksiin, kun ne tekevät omia päätöksiä.

Kuitupuuta riittää

Metsien inventoinnista vastaava johtava, tutkija Kari T. Korhonen Luonnonvarakeskuksesta sanoo, että Pohjois-Suomen puun riittävyydestä ollaan aika yksimielisiä.

– Pohjois-Suomen metsien metsänhoidollinen tila on heikentynyt, koska hakkuumahdollisuuksia ei käytetä hyväksi. Siellä on hakkuupotentiaalia, Korhonen sanoo.

Korhosen mukaan puuta riittää hakattavaksi vuosikymmeniksi eteenpäin. Metsät eivät vähene, vaikka hakkuita lisätään.

– Pohjois-Suomessa on hyvä suojelutilanne, 20 prosenttia on suojeltu, joten hakkuut eivät vaaranna ekologista kestävyyttä, Korhonen jatkaa.

Kumpulan mukaan Pohjois-Suomen metsien harventaminen on tärkeää, jotta puu järeytyy ja sahat saavat riittävästi tukkipuuta tulevaisuudessa.

Hiilinielu vähenee ja kasvaa

Tutkija Korhosen mukaan kysymys hiilinieluista on hankala ja mutkikas asia. Pitkälti kyse on aikajänteestä.

– Lyhyellä tähtäimellä hakkuilla on kielteisiä vaikutuksia. Jos otetaan huomioon korvautumisvaikutus ja pidempi perspektiivi, hakkuut ovat hiilen kierron kannalta myönteisiä.

Kun metsää harvennetaan, puu järeytyy ja siitä saadaan tukkia. Sahatavaralla voidaan korvata fossiilisia tuotteita, rakentaa muun muassa puutaloja, joista tulee hiilivarastoja.

Kumpula jatkaa, että paras hiilinielu on parhaiten kasvavissa metsissä.

Hämmentävää keskustelua

Kumpula kertoo olevansa hämmentynyt hakkuukeskustelusta, koska puukaupan volyymista 92 prosenttia tulee yksityismetsistä. Metsähallituksen osuus jää kahdeksaan prosenttiin.

– Jos ajatellaan perustuslakia ja omaisuuden suojaa, metsänomistaja päättää, paljonko puuta myydään ja ostaja päättää, paljonko puuta ostetaan ja markkinat määräävät hinnat, millä kauppaa käydään. Meille on tullut harha siihen, että puukauppoihin voidaan vaikuttaa suoraan, Kumpula sanoo.

Tulouttaa valtiolle sata miljoonaa

Valtio omistaa noin kolmanneksen Suomen metsistä. Valtion metsistä valtaosa (90 %) keskittyy Itä- ja Pohjois-Suomeen. Metsähallituksen maa-alueista metsätalouskäytössä olevaa metsämaata on 38 %.

Puukaupan volyymista 92 prosenttia tulee yksityismetsistä. Metsähallituksen osuus jää kahdeksaan prosenttiin, mutta Itä- ja Pohjois-Suomessa Metsähallituksella on merkittävä asema. Metsähallitus tulouttaa valtiolle vuosittain noin sata miljoonaa euroa.

Vihreät vastasi hallitustunnustelijalle, että talousmetsissä tarvitaan nykyistä tehokkaampaa monimuotoisuuden suojelua. Metsähakkuita on pienennettävä ilmaston ja monimuotoisuuden kannalta kestävälle tasolle. Metsähallituksen tuottotavoitetta on laskettava ja siirryttävä kohti jatkuvan kasvatuksen menetelmää.