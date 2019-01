Pörssiklubi hyväksyi jäsenikseen 43 naista

Pörssiklubi on hyväksynyt jäsenikseen 43 naista. Uusia jäseniä hyväksyttiin kaikkiaan 125.

– Vaalilautakunnan kokous oli keskiviikkona. Iloitsemme uusista jäsenistä, sanoo Pörssiklubin tiedotuksesta vastaava hallituksen jäsen Eljas Repo STT:lle.

Pörssiklubi ilmoitti marraskuun alussa hyväksyvänsä jäsenikseen myös naisia. Päätös syntyi vilkkaan keskustelun jälkeen. Sillä kumottiin vuonna 1997 tehty sääntömuutos, jonka mukaan hakijoiden pitää olla miehiä.

Pörssiklubiin valittu pääomasijoittaja Julianna Borsos pitää pörssiklubin avautumista naisille hienona edistysaskeleena.

– Turha tässä on perustaa erillisiä pörssiklubeja, Borsos sanoo.

Henkilökohtaisesti hän pitää jäsenyyttä merkityksellisenä, koska hänellä on pitkä ura rahoitusalalla. Pörssiklubi on liittynyt siihen, että on kehitetty arvopaperimarkkinoita.

– Se on minulle luontainen paikka, koska teen hyvin kiinteästi työtä Suomen talouselämässä.

Hänen mukaansa on tärkeää, että pääsee keskustelemaan samanhenkisten ihmisten kanssa ilman mitään kiintiöajatuksia.

Jäseneksi pääsystään kertoi julkisesti myös finanssialalla toimiva Kirsi Larkiala, joka tviittasi tiedon olleen kaivattu ja odotettu.

Klubin jäsenmäärä nousi

Revon mukaan Pörssiklubista eronneita tai kuolleita jäseniä oli viime vuonna noin 20, joten klubin jäsenmäärä on nyt kasvanut. Pörssiklubi hyväksyy uusia jäseniä kerran vuodessa, tammikuussa. Hakuaika päättyy tavallisesti edellisen vuoden syyskuussa, mutta tällä kertaa sitä pidennettiin marraskuun lopulle.

Ensimmäisten naisten hyväksymisestä Pörssiklubiin kertoi aiemmin Kauppalehti.