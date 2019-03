PAMin puheenjohtaja vierailee Jyväskylässä – puhuu yritysten ja yhteiskunnan koulutusvastuun puolesta

Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Ann Selin vierailee lauantaina Jyväskylässä. Selin osallistuu Vapaiden valtakunta -kampanjan tilaisuuksiin ja tapaa PAMin jäseniä. Iltapäivällä Selin on tavattavissa PAMin teltalla kävelykadulla.

Tilaisuuksissa Selin puhuu erityisesti sen puolesta, että työntekijöille annettaisiin mahdollisimman hyvät eväät kehittää osaamistaan muuttuvassa työelämässä.

Selin korostaa yritysten vastuuta henkilöstön osaamisen ylläpidosta ja kehittämisestä sekä yhteiskunnan vastuuta työntekijöiden perusosaamisen ylläpitämisestä.

– Julkisen sektorin kustantamaa koulutusta pitää tarjota henkilöille, joilla on puutteita esimerkiksi lukemisessa, kirjoittamisessa, matematiikassa ja ICT-taidoissa. Ilman niitä on vaikea oppia uutta. SAK on puhunut perustaitotakuusta, Selin toteaa.

Kaikki lähtee Selinin mukaan perusosaamisen takaamisesta, sillä yhteiskunnassa tarvitaan perusosaamista, jonka päälle voidaan rakentaa erikoisosaamista.

Selinin mukaan henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara, joten yritysten on kannettava vastuu henkilöstön osaamisen päivittämisestä. Selin on huolissaan myös siitä, että työnantajat kouluttavat työntekijöitään ja erityisesti pätkätyöläisiä huomattavasti vähemmän kuin muuta henkilöstöä.

– Suomessa on ollut ehkä liiankin helppo laittaa vanha henkilöstö ulos ja ottaa uusi sisään vetoamalla tuotannollis-taloudellisiin syihin. Työnantajalla pitäisi olla nykyistä laajempi koulutusvelvollisuus, kun irtisanomisuhan alla olevalle työntekijälle etsitään uusia tehtäviä. Koulutusvelvollisuuden pitäisi koskea myös takaisinottovelvoitteen kattamaa aikaa, Selin sanoo.