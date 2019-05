PS-nuoret puolustautuu tviittikohussa – "Päivitys ei ollut yhdistyksen kannanotto"

Perussuomalaiset Nuoret pitää opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) toimintatapoja "häpeällisinä" valtionavun takaisin perimiseen liittyvässä tviittijupakassa.

Nuorisojärjestö kirjoittaa lauantaisessa mediatiedotteessaan, ettei valtionavun epäämiseen ei ole perustetta, koska PS-Nuorten Twitter-tilillä julkaistu tviitti ei ollut yhdistyksen tai sen hallituksen laatima kannanotto.

Tiedotteen mukaan yhdistyksen kannanotot julkaistaan aina sen verkkosivuilla ja lähetetään medialle tiedotteina sähköpostitse.

PS-Nuorten mukaan OKM on jo vuosia pyrkinyt epäämään yhdistyksen valtionapukelpoisuuden "milloin milläkin perustein" ja pyrkii jälleen tekemään niin.

Maksetut tuet voidaan periä takaisin

Taustalla on PS-Nuorten Twitter-tilillä julkaistu kuva tummaihoisesta perheestä, jonka saatetekstinä oli kehotus äänestää EU-vaaleissa perussuomalaisia, "jotta Suomen tulevaisuus ei näyttäisi tältä".

Järjestö poisti myöhemmin tviittinsä ja myönsi, että se oli harkitsematon ja hyvien tapojen vastainen.

OKM vaati eilen lähettämässään kirjeessään järjestöä esittämään selvityksensä tapauksesta 10. kesäkuuta mennessä, minkä jälkeen ministeriö tekee päätöksen järjestön valtionavun kohtalosta.

PS-Nuorille on tälle vuodelle myönnetty 115 000 euron valtionapu, josta on maksettu jo ensimmäinen erä eli 57 500 euroa. Ministeriö voi periä nämä rahat takaisin ja keskeyttää loppuerän maksun. Avustusta on ministeriön mukaan käytetty olennaisesti eri tavalla kuin nuorisolaki edellyttää.

– Ilmeisin ristiriita on pykälässä mainittujen yhdenvertaisuuden, tasa-arvon, kulttuurien moninaisuuden ja kansainvälisyyden tavoitteiden ja lähtökohtien kanssa, OKM:n kirjeessä lukee.

Puheenjohtaja: "Emme hyväksy kansallismielisten poliittista syrjintää"

Järjestön esiintyminen ja kannanotot ovat olleet syynissä ennenkin. Opetusministeriö kutsui PS-Nuorten edustajan jo maaliskuussa keskustelemaan kannanotoista, jotka koskivat maahanmuutto- ja turvapaikka-asioita sekä kielellisten, kulttuuristen ja muiden vähemmistöjen oikeuksia.

– Keskustelussa käytiin läpi esimerkkejä järjestön kannanotoista, jotka koskivat muun muassa etnistä profilointia, eurooppalaisuuden määritelmää (”eurooppalaiset kansat ovat valkoisia”) ja suhtautumista monikulttuurisuuteen, opetusministeriö kirjoittaa eilisessä kirjeessään.

PS-nuoret näkee, että nykyinen keskustelu valtionavusta on jatkoa aiemmille lakkauttamispuheille.

– Tämä on vuosia kestäneelle piinalle luonnollinen jatkumo, mutta me emme ole aiemmin hyväksyneet poliittista syrjintää kansallismielisiä kohtaan emmekä hyväksy nytkään. Vastaamme OKM:n kirjeeseen, PS-nuorten puheenjohtaja Asseri Kinnunen sanoo tiedotteessa.