PS:n suosion nousua selittää esimerkiksi Oulun seksuaalirikosepäilyistä noussut keskustelu, arvioi tutkimusjohtaja – Ylen mittauksessa kokoomus kirii, SDP säilyi suosituimpana

SDP on suosituin puolue 21,2 prosentin kannatuksella, ilmenee Ylen Taloustutkimuksella teettämästä joulu-tammikuun kannatusmittauksesta. Toisena on kokoomus 19,6 prosentin kannatuksella, kolmantena on keskusta 16,1 prosentin kannatuksella.

Keskustan suosio painui matalimmilleen sitten syksyn 2017.

Perussuomalaiset on mittauksen suurin nousija, sillä puolueen kannatus on nyt 10,2 prosenttia eli nousua oli 2,1 prosenttiyksikköä marraskuun mittaukseen verrattuna.

Edellisen kerran perussuomalaisten kannatus ylitti kymmenen prosenttia viime vuoden kesäkuussa.

Mittausjaksolla politiikassa on eletty suhteellisen hiljaista kautta. Perussuomalaisten kannatuksen nousua selittää esimerkiksi se, että maahanmuuttokeskustelu on saanut suhteellisen paljon tilaa, arvioi Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja STT:lle. Puolueen kannatuksessa suoranaisina piikkeinä erottuvat viikot, joina uutisoitiin Oulun seksuaalirikosepäilyistä ja Helsingin Arabianrannassa jouluaattona ilmi tulleesta koululaispojan surmasta, Turja sanoo. Puhelinhaastatteluja mittausta varten tehdään viikoittain.

Mittaukseen haastateltiin yli 2 400:aa ihmistä, ja haastattelut tehtiin joulu-tammikuussa. Tulosten virhemarginaali on suurimpien puolueiden osalta 2,1 prosenttiyksikköä molempiin suuntiin.

Taloustutkimus laski myös arvion siitä, miten eduskunnan paikat jakautuisivat kannatusprosenttien mukaan. Eniten lisäpaikkoja menisi nykyiseen oppositioon.

SDP saisi 13 lisäpaikkaa eli 47 kansanedustajaa ja vihreät 10 lisäpaikkaa eli 25 kansanedustajaa. Vasemmistoliitto saisi kolme lisäpaikkaa eli 15 kansanedustajaa.

Perussuomalaiset saisi nykykannatuksellaan 15 kansanedustajaa.

RKP:n laskussa "luultavasti kyse tilastopoikkeamasta"

Yksi kannatusmittauksen yllätyksistä liittyy RKP:n lukuun, joka oli mittauksen mukaan vain 2,5 prosenttia. Laskua viime mittauksesta on 1,5 prosenttiyksikköä. Viime vuoden aikana RKP:n kannatus on pääosin vaihdellut neljän prosentin molemmin puolin, joten näin selvä pudotus herätti välittömästi mittaukseen liittyviä spekulaatioita Twitterissä.

Tutkimusjohtaja Turjan mukaan lukua voi selittää se, että mittaukseen ei syystä tai toisesta tavoiteta tarpeeksi RKP:n kannattajia Varsinais-Suomesta. Kolmesta kunnasta eli Kemiönsaaresta, Paraisilta ja Turusta tulee lähes 90 prosenttia RKP:n äänistä maakunnassa.

– Meidän käsityksemme mukaan kyse on tästä. Meillä on iso, koko Länsi-Suomen kattava kiintiö, ja jos otantaan ei osu RKP-valtaisesta kunnasta tarpeeksi vastaajia, tällaiset heilahdukset ovat mahdollisia, Turja sanoo.

– Tiedostamme sen, että tässä tapauksessa RKP:n kannatus ei ehkä ole laskenut näin paljoa, vaan luultavasti kyse on tilastopoikkeamasta, hän jatkaa.

Turjan mukaan laskukriteerejä ei kuitenkaan ole haluttu lähteä korjaamaan ennen kevään eduskuntavaaleja.

– Tarkastelemme tilannetta kokonaisvaltaisesti vaalien jälkeen. Katsomme silloin, pystyykö RKP:n tilanteelle tekemään jotakin esimerkiksi kiintiöimällä tai sitten keskustelemalla otoksen laadusta otostoimittajamme kanssa.

Turjan mukaan RKP:tä koskeva mahdollinen tilastopoikkeama ei vaikuta merkittävästi muiden puolueiden kannatuslukuihin.