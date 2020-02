Paavo Väyrynen liittyy jälleen keskustan jäseneksi – aikoo ryhtyä käyttämään kaikkia mahdollisuuksia vaikuttaa puolueen linjaan

Konkaripoliitikko Paavo Väyrynen kertoo palaavansa keskustan jäseneksi. Väyrynen kertoi päätöksestään tiedotteessaan.

– Aion ryhtyä käyttämään kaikkia puolueen jäsenille sääntöjen mukaan tarjolla olevia mahdollisuuksia vaikuttaa sen aatteelliseen ja poliittiseen linjaan, Väyrynen kertoo.

Väyrysen mukaan keskustan on tukeuduttava "siihen aatteelliseen perustaan ja on toteutettava sitä poliittista linjaa, jolla puolue on aikaisemminkin menestynyt ja jolla se on aikaisemminkin kuilun partaalta pelastettu". Tällä reseptillä keskusta voisi hänen mukaansa nousta Suomen suurimmaksi puolueeksi.

Viime kevään eduskuntavaaleissa keskusta sai 13,8 prosentin kannatuksen. Väyrysen mielestä vaalitappion syistä ei ole avoimesti ja julkisesti keskusteltu puolueen piirissä.

Viimeisimmässä, 22. tammikuuta julkaistussa Helsingin Sanomien gallupissa kannatuslukema oli 11,5 prosenttia.

Väyrynen on ollut kansanedustajana viidellä eri vuosikymmenellä ja toiminut useita kertoja ministerinä. Hän on toiminut myös keskustan puheenjohtajana ja presidenttiehdokkaana.

Väyrynen erosi keskustan jäsenyydestä huhtikuussa 2018. Tätä ennen hän toimi vuodet 2016–2017 perustamansa kansalaispuolueen puheenjohtajana.