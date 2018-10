Pahin hirvivaara on tien päällä juuri nyt – Keski-Suomen riistapäällikkö neuvoo, miten voit pienentää hirvikolarin riskiä

Maanteillä on juuri nyt pahin hirvivaara-aika. Hirvionnettomuuksien vaarallisimmat kuukaudet ulottuvat syyskuusta joulukuuhun.

– Syksyyn liittyvät hirvien kiima, metsästys sekä loppusyksystä hirvien talvilaitumille siirtyminen. Ne lisäävät hirvien liikkumista, kertoo Keski-Suomen riistapäällikkö Olli Kursula.

Tänä vuonna hirvieläinkolareita (hirvet, peurat ja kauriit) on sattunut Kursulan mukaan jo 291 (11.10. mennessä)

– Tällä tahdilla viime vuoden kolarimäärä ylittyy. Erityisesti kasvussa ovat kolarit kauriiden kanssa. Hirvikolareiden määrä on pysymässä viime vuoden tasolla, Kursula kommentoi.

Viime vuonna koko Suomessa sattui 1 824 hirvionnettomuutta, joissa loukkaantui 145 ihmistä. Kolme ihmistä kuoli onnettomuuksissa.

– Suurin osa onnettomuuksista, joista meillä on maksettu ko­rvauksia, on sattunut aamulla seitsemän ja yhdeksän tai illalla viiden ja kahdeksan välillä. Silloin on hämärää tai pimeää, Lähi-T­apiola Keski-Suomen liiketoimintajohtaja Auli Fredrikson vahvistaa.

Fredriksonin mukaan hirvikolareista maksettavat vakuutuskorvaukset vaihtelevat kymmenistä euroista jopa satoihin tuhansiin euroihin. Suurimmassa osassa tapauksista korvaukset ovat muutamasta tuhannesta eurosta kymppitonniin.

– Hirvivaaran merkit ovat a­lueilla, joilla hirviä liikkuu paljon. Ajonopeutta on syytä laskea hirvivaara-alueella lähelle 80 km/t -nopeutta, vaikka tiellä saisikin ajaa lujempaa, Kursula painottaa.

– Jos näkee päivällä valoisaan aikaan hirven juoksevan tien yli, kannattaa muistaa, että sillä on todennäköisesti perässään metsästyskoira. Hirvet eivät muutoin liiku valoisalla, Kursula muistuttaa.

Hirvi kannattaa väistää sen takapuolelta, mikäli mahdollista. Muita autoilijoita voi varoittaa hirvieläimestä hätävilkuilla tai vilkuttamalla ajovaloja.

– Nelostie on pahaa hirvikolarialuetta Jyväskylästä Äänekoskelle ja sieltä Pihtiputaalle asti. Samoin Ysitie Jämsän ja Kuopion suuntiin, Kursula kertoo.

– Keski-Suomen hirvikanta kääntyi laskuun viime vuonna. Jos kaikki tälle kaudelle myönnetyt luvat käytetään, hirvikannan pitäisi tippua Keski-Suomessa edelleen reilusti, kommentoi Olli Kursula.

Hirvenmetsästys alkoi 13. lokakuuta ja jatkuu tammikuun puoliväliin. Katso oheisesta kartasta, millä alueilla hirvikolareja tapahtuu eniten.