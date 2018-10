Paikalliset valmiita marssimaan hoviin, jotta Jyväskylän Vesangan kylälle ei tule murskaamoa – Adressi murskaamoa vastaan on kerännyt jo 1 500 nimeä

Jyväskylän vesankalaiset eivät niele kylälle suunnitellulle kivilouhimolle ja murskaamolle myönnettyä maa-aines ja ympäristölupaa.

– Ilman muuta valitamme tästä päätöksestä, siinä oli niin paljon virheellisyyksiä, hanketta vastustavien vesankalaisten äänitorvena kuultu Laura Kanervo sanoo.

Niinpä Jyväskylän rakennus- ja ympäristöjaosto ratkaisu punnitaan vielä ainakin Vaasan hallinto-oikeudessa. Jo jaostossa lupa myönnettiin tiukalla 4–3 äänestystuloksella.

Yhden äänen enemmistöllä Leustun Kaivu Ky sai maa-aines- ja ympäristöluvan kymmenen vuoden ajalle kallion ottoon, kiviaineksen murskaukseen sekä pilaantumattomien kaivumaiden vastaanottoon maisemointitarkoituksessa.

Ympäristöjohtajan esityksen eli luvan myöntämisen puolesta äänestivät jaoston puheenjohtaja Tuija Lindström (vihr.), Reetta Nummelin (kok.), Eino Lahtinen (kesk.) ja Mika Pollari (sd).

Lupaa vastaan äänestivät vastaesityksen tehneen Suvi Perttulan (vihr.) lisäksi Sonja Karppinen (vas.) ja Kauko Isomäki (ps.).

Yhtiön toiminta sijoittuisi Vesankaan Uussipilä-tilalle. Kyseessä on uusi toiminta Kinnasvuoren ja Suolijärven ja Suolijoen välissä noin 500 metriä Kolujärvestä kaakkoon. Suunnitelma-alue suojavyöhykkeineen rajautuu idässä Suolijokeen.

Suunnitelma-alueen pinta-ala on noin 27,2 hehtaaria ja siitä varsinaista kaivualuetta on 5,46 hehtaaria. Kokonaisottomäärä on 390 000 kuutiometriä. Maisemointiin on tarkoitus käyttää enintään 47 500 kuutiometriä muualta tuotavia pilaantumattomia kaivumaita.

Vesankalaiset ovat jo keränneet yli 1 500 nimen adressin louhimoa vastaan. He vetoavat murskaamon melu-, pöly- ja tärinähaittoihin laajalla alueella murskaamon ympärillä. He ovat huolissaan myös alueen vesistöistä ja lisääntyvästä liikenteestä kapealla maantiellä.

– Seuraavaksi selvitetään, ketkä kyläläisistä tässä prosessissa katsotaan asianosaiksi, eli ketkä voivat päätöksestä valittaa. Keväällä selvitetään viitasammakon levinneisyys, koska sen selvittäminen onnistuu keväällä parin viikon ajan, kyläläisten asiamies Markku Asmundela sanoi.