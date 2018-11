Paikat varataan minuuteissa ja palvelimetkin kuormittuvat – ei, kyse ei ole konserttilipuista vaan naisten valmiuskoulutuksesta

Kun ilmoittautuminen Naisten valmiusliiton koulutuksiin alkaa, sadat naiset kautta maan odottavat kynnet valmiiksi näppäimistöllä. Suosituimmat koulutukset varataan täyteen minuuteissa.

Nyttemmin liitto on jopa joutunut porrastamaan ilmoittautumisajat, jottei ilmoittautumisjärjestelmänä toimivan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen palvelin kaatuisi. Näin kävi viimeksi vuosi sitten.

– Sivuilla oli samaan aikaan 700 naista, eikä palvelinta ole suunniteltu sellaiseen, toteaa Naisten valmiusliiton pääsihteeri Kaarina Suhonen.

Tänä vuonna Naisten valmiusliiton koulutuksissa on harjoiteltu muun muassa sähköttä selviytymistä, maastotaitoja ja kyberturvallisuutta – laajasti luonnehtien sekä arjen turvallisuustaitoja että varautumista pitkittyneiden häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalle.

Mikä tekee turvallisuuskoulutuksesta näin kiinnostavaa? Kysymys askarruttaa myös Maanpuolustuskorkeakoulun tutkijoita.

– Koulutusten suuri suosio on juuri yksi niistä syistä, joka tekee Naisten valmiusliiton kursseille osallistujista kiinnostavan tutkimuskohteen, muotoilee Maanpuolustuskorkeakoulun tutkija Linda Hart.

Hartin Tahdon tyttäret -tutkimus on osa Maanpuolustuskorkeakoulun Tahto2-tutkimushanketta, jossa selvitetään suomalaisten maanpuolustustahtoa ja -suhdetta. Hart on itse ollut mukana useammassa Naisten Valmiusliiton harjoituksessa tutkiakseen kokemusta osallistuvan havainnoinnin keinoin.

Hartia kiinnostavat erityisesti osallistujien motivaatioon liittyvät kysymykset sekä koulutuksen sisältö.

Yksi Hartia kiinnostava teema on, miten tavallisen kansalaisen olisi tarkoitus toimia yhteiskunnallisen kriisitilanteen aikana – etenkin nykyisin, kun uhkakuvat muuttuvat jatkuvasti.

– Suomessa yksilöiden ja kotitalouksien pitäisi tulla kriisitilanteessa toimeen omin avuin 72 tunnin ajan, Hart muistuttaa.

Tämän kysymyksen tutkiskeluun Naisten valmiusliiton kursseille osallistujat ovat otollinen ryhmä. Joukossa on joitakin naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneita, mutta valtaosa osallistujista on siviilejä, ei reserviläisiä.

– Selvitän muun muassa sitä, miten ei-reserviläisen olisi tarkoitus toimia kriisissä ja mikä olisi tavallisen kansalaisen tehtävä yhteiskunnan erilaisissa häiriötilanteissa, Hart sanoo.

Suomalainen turvallisuustyönjako perustuu Linda Hartin mukaan pitkälti yleiseen, mutta vain miehiä koskevaan asevelvollisuuteen. Sen suorittaa tällä hetkellä noin 70 prosenttia miesikäluokasta.

Naisten halukkuus osallistua vuodesta 1995 mahdolliseksi tulleeseen naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen on ollut kasvussa. Tästä huolimatta jako on varsin sukupuolittunut: iso osa miehistä on reserviläisiä, miltei kaikki naiset siviilejä, joista osa hankkii itselleen turvallisuuteen liittyvää osaamista muun muassa Naisten valmiusliiton koulutuksissa.

Tilanne on kovin erilainen kuin esimerkiksi niissä Euroopan maissa, joissa asevelvollisuuden sijaan toimii palkka-armeija. Norjassa ja Ruotsissa puolestaan on sukupuolineutraali asevelvollisuus, joskin valikoiva sellainen.

Naisten valmiusliiton järjestämän koulutuksen tapaista naisille järjestettyä vapaaehtoiskoulutusta on useissa maissa. Ruotsissa ja Norjassa toimivat edelleen myös suomalaisen Lotta Svärdin pohjalta perustetut naisjärjestöt.

Suomessa Lotta Svärd lakkautettiin välirauhan sopimuksen nojalla 1944. Naisten valmiusliitto perustettiin 1997.

Hart näkee Naisten valmiusliiton antamien koulutusten tarpeen ja suosion kumpuavan juuri sukupuolittuneesta turvallisuustyönjaosta.

– Naisilla on matalampi kynnys osallistua vain heille tarkoitettuihin koulutuksiin, Hart sanoo.

Ilmiöön liittyy se, että suomalaisten maanpuolustustahto on kyselytutkimuksissa toistuvasti korkealla. Hart näkee tämän liittyvän asevelvollisuusarmeijaan, joka tuo turvallisuuskysymykset lähelle kansalaisia.

Olisiko sitten Suomessakin tarpeen pohtia asevelvollisuutta myös naisille?

– Varmaankin siitä vielä jatkossa keskustellaan, Hart toteaa.