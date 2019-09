Tasan eivät käy onnen lahjat, mitä tulee eri alojen suosioon Jyväskylän yliopistossa. Yliopistossa aloittaa tänä syksynä 2 163 uutta opiskelijaa. Osalla aloista jäi aloituspaikkoja tyhjäksi, koska tarpeeksi opiskelijoita ei saatu.

Vähiten suosittuja hakukohteita Jyväskylän yliopistossa ovat tänä vuonna yliopiston koulutuspalveluiden kokoamien tilastojen perusteella kemia ja fysiikka. Kemian kandidaatti- ja maisteriohjelmassa jäi tyhjäksi 27 opiskelupaikkaa. Kemialla aloittaa tänä syksynä 45 fuksia, kun paikkoja olisi ollut 72, eli yli joka kolmas paikka jäi täyttämättä. Fysiikassa paikkoja jäi täyttämättä 25.

Aloituspaikkoja ei saatu täyteen myöskään kielten aineenopettajan (tyhjäksi jäi 18 paikkaa), tietotekniikan aineenopettajan (yhdeksän paikan vaje) sekä matematiikan aineenopettajan (kuusi paikkaa tyhjäksi) kandi- ja maisteriohjelmissa.

Vertailuun otettiin mukaan vain samalla kertaa kandidaatin ja maisterin tutkintoon oikeuttavat koulutukset.

Kemian laitoksen johtaja Mika Pettersson ei halua vetää liian suuria johtopäätöksiä tämän syksyn opiskelijavajeesta.

– Vuosittainen vaihtelu on suurta. Esimerkiksi viime vuonna saimme yhtä vaille paikat täyteen, Pettersson kertoo.

Petterssonin mukaan opintoihin hakeudutaan nykyään yhä enemmän myös muiden väylien kautta, mikä nostaa vuosittaista opiskelijamäärää.

– Ensi vuodesta alkaen avoin yliopisto on merkittävä väylä kemian opintoihin, Pettersson kertoo.

Opiskelijoiksi hyväksyttyjä on Petterssonin mukaan kemialla aina riittävästi kiintiön täyttämiseksi, mutta osa ei ota paikkaa vastaan. Osa opiskelijoista pitää kemiaa tai fysiikkaa varavaihtoehtonaan lääketieteen koulutuksen rinnalla. Näin ollen jos he pääsevät lääketieteelliseen, he jättävät vastaanottamatta paikan kemiaan tai fysiikkaan.

Petterssonin mukaan luonnontieteisiin ei ole tällä hetkellä tunkua länsimaissa.

– Luonnontieteet koetaan vaikeiksi ja työläiksi. Ei ehkä tiedetä, mitä mahdollisuuksia ne tarjoavat urapoluksi. Esimerkiksi ilmastonmuutos, kiertotalous ja energian riittävyys ratkaistaan vain luonnontieteiden avulla, hän huomauttaa.

Petterssonin mukaan työtilanne kemian alalla on tällä hetkellä hyvä.

– Muutamia vuosia sitten tilanne oli hankala, mutta omien havaintojeni perusteella tilanne on parantunut, Pettersson kommentoi.

Yliopiston koulutuspalvelujohtaja Mari Ikonen huomauttaa, että luonnontieteisiin voi käytännössä tulla valituksi vain henkilö, joka on jo toisen asteen opinnoissaan suuntautunut luonnontieteisiin.

– Esimerkiksi valintakokeessa ei pärjää, jos ei ole toisella asteella opiskellut näitä aineita, Ikonen kommentoi.

Ikosen tuntuma on, että luonnontieteisiin suuntautuneet opiskelijat hakeutuvat myös muille kuin luonnontieteiden aloille, kuten lääketieteeseen tai tekniikan aloille.

Ikosen mukaan kielten aineenopettajan koulutusohjelman opiskelijavajetta selittää se, että pienempien kielten opiskelu on vähentynyt toisella asteella.

Ikosen mukaan kielten aineenopettajan koulutukseen jäi vapaita paikkoja erityisesti todistuksen ja soveltuvuuskokeen yhteisvalinnalla sisään otettujen kiintiöstä.

– Siinä vaaditaan kyseisen vieraan kielen lisäksi äidinkielestä tietyt arvosanat ylioppilaskokeista, eli pääsykriteerit ovat vaativat, Ikonen kertoo.

Jenni Pulkkinen, 20, aloitti tällä viikolla kemian opinnot Jyväskylän yliopistossa. Pulkkinen muutti Jyväskylään Kajaanista. Alavalinta oli helppo.

– Kemia on aina ollut lempiaineeni. Tykkään laboratoriohommista ja on kiehtovaa, kun saa olla tekemissä eri aineiden kanssa, Pulkkinen kertoo.

Pulkkisen haaveena lääketieteelliseen pääsy.

– Lääkis on yhä takaraivossa, mutta jos innostun kunnolla kemiasta, jatkan kemian opiskelua myös ekan vuoden jälkeen, arvioi Pulkkinen.

Pulkkisen mielestä opettajalla on suuri merkitys siihen, innostuuko lukiolainen luonnontieteistä.

– Itselläni oli tosi hyvä kemian opettaja, mutta kaikilla näin ei ole. Lisäksi meille puhuttiin lukioaikana vain Oulun yliopiston kemiasta, Pulkkinen kertoo.

Ossi Nikkosta, 20, kiehtoo kemian opiskelussa tutkimisen ja löytämisen ilo

Myös joensuulainen Ossi Nikkonen, 20, aloitti kemian opiskelijana Jyväskylän yliopistossa tällä viikolla.

– Kemiassa kiinnostaa tutkimisen ja löytämisen ilo. Alan sisällä on monia suuntautumisvaihtoehtoja ja reittejä, Nikkonen kommentoi.

Nikkonen arvioi, että häntä saattaisi tulevaisuudessa kiinnostaa orgaaninen kemia tai kiertotalouden tutkimus.

– Miten esimerkiksi jätteistä otetaan talteen arvometalleja, se on maailman tulevaisuuden kannaltakin tärkeä asia. Kemistinä voin tehdä merkityksellistä työtä, uskoo Nikkonen.

Nikkonen uskoo kemistien työllistyvän tulevaisuudessa esimerkiksi teollisuusalan isoihin yrityksiin. Ensivaikutelma Jyväskylästä on Nikkosella myönteinen.

– Myös opiskelu on ylittänyt odotukseni, kun heti päästiin labratöihin, Nikkonen kommentoi.

Kemian yliopistonopettaja Piia Valto kertoo, että oppiaineessa on panostettu viime vuosina paljon opiskelijoiden sitouttamiseen ensimmäisenä lukuvuotena.

– Uusille opiskelijoille on esimerkiksi heti alkuun orientoitumiskurssi, jossa pääsee tutustumaan alaan monipuolisesti. Lisäksi tarjoamme muun muassa yksilöllistä opinto-ohjausta, Valto kertoo.

Valton mukaan työ on tuottanut myös tulosta, sillä kemialta ensimmäisen vuoden jälkeen muualle lähtevien opiskelijoiden määrä on saatu tutkitusti vähentymään.