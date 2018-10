Paineet nousevat irtisanomiskiistassa, ratkaisua haetaan taustalla kiivaasti

Pahasti vereslihalle menneeseen irtisanomiskiistaan haetaan taustalla tiiviisti ratkaisua. STT:n tietojen mukaan työmarkkinakeskusjärjestöjen pöydällä on tiettävästi ollut eri vaiheissa erilaisia palasia, mutta esille on noussut erityisesti määräaikaisuuksien helpottaminen pienissä yrityksissä.

Mistään valmista esityksestä ei kuitenkaan ole vielä yhteisymmärrystä. Kiistan taustalla on hallituksen aikomus helpottaa henkilöperusteista irtisanomista pienissä yrityksissä.

Sovunhieronta nousi esiin, kun Verkkouutiset kertoi, että työmarkkinajärjestöiltä on tulossa hallitukselle ehdotus irtisanomislakia koskevaan kiistaan. Verkkouutisten tietojen mukaan työmarkkinaosapuolet eli SAK, STTK, Akava, EK ja Kuntatyönantajat ovat ehdottamassa hallitukselle, että irtisanomislaki korvattaisiin helpottamalla määräaikaisuuksia pienissä yrityksissä.

STTK:n puheenjohtajan Antti Palolan mukaan pienten yritysten työntekijöiden irtisanomisen helpottamista koskevan hankkeen ratkaisemiseksi on käyty erilaisia taustakeskusteluja.

– Mitään yhteisymmärrystä – puhumattakaan sopimusta – ei ole olemassa, Palola viestitti STT:lle.

STT:n tavoittamat työmarkkinajohtajat olivat maanantaina erittäin varovaisia arvioimaan julkisuudessa, voisiko ratkaisu kiistaan löytyä määräaikaisuuksista.

– Hyvin monista asioista on keskusteltu, mutta mitään sopimusta asiasta ei ole olemassa, sanoi työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Kuntatyönantajista.

Hallituksen ja ay-liikkeen välit kiristyneet

Irtisanomislakikiista on vienyt hallituksen ja ay-liikkeen välit kireiksi ja lakkokierre on vauhdittunut. Maanantaina JHL:n lakko näkyi monen kunnan arjessa, kun muun muassa kouluissa ja päiväkodeissa jouduttiin syömään eväitä normaalin ruokatarjoilun sijasta.

– Vaikka tämä kiista on lähtökohtaisesti hallituksen ja ay-liikkeen välinen, se kohdistuu kuntiin nyt poliittisen työtaistelun muodossa. KT haluaa olla näissä keskusteluissa mukana, koska haluamme tietysti löytää ratkaisun tähän tilanteeseen, Jalonen sanoi.

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies tviittasi Verkkouutisten jutun jälkeen tilanteen olevan niin vakava, että kaikkien on mietittävä tietä sopuun, jolla rajut lakot saadaan loppumaan.

– EK ei ole osapuoli, mutta tuemme sovun löytymistä, Häkämies tviittasi.

Aalto aikaisempaa positiivisemmalla mielellä

Irtisanomiskiistaan liittyen säpinää on nyt monella rintamalla. SAK:n keskeisiä vaikuttajia oli tapaamassa pääministeri Juha Sipilää (kesk.). Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto kuvaili tapaamisesta tilannekatsaukseksi.

– Arvioitiin, minkälaisia vaihtoehtoisia tapoja tätä päällä olevaa asiaa on ratkaista. Mitään neuvotteluja ei käyty. Käytiin lähinnä tilannekatsauskeskustelu, Aalto sanoi.

Aalto sanoo olevansa siinä mielessä vähän positiivisemmalla mielellä kuin aikaisemmin, että nyt on olemassa keskusteluyhteys pääministeriin ja maan hallitukseen.

– On tietysti aina hyvä asia, että on päästy yhteiseen keskusteluhetkeen ja voitu vähän ventilöidä yhdessä, miltä mikäkin asia näyttää. Siitä on tietysti pitkä matka siihen, että varsinainen kiista olisi ratkennut.