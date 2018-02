Pakkanen paukkuu koko maassa ensi viikolla

Sää kylmenee selvästi tulevalla viikolla, kertoo Ilmatieteen laitos. Maan etelä- ja keskiosissa on alkavalla viikolla pakkasta kipakoimmillaan jopa liki 20 astetta. Lapissa on tätäkin kylmempää, sillä siellä pakkasta on 25 asteen molemmin puolin.

Luntakin saadaan, etenkin maan itäosiin. Pääkaupunkiseudullekin saadaan hiukkasen lunta, mutta urakkakolahommiin ei ole tarvetta, sillä lumimäärä jäänee pariin kolmeen senttiin.

Lunta on muutenkin jo koko maassa, Ahvenanmaallakin kuusi senttiä. Enontekiöllä lumipeitteen paksuus on melko tarkkaan metri.

Kiintojäätä on merialueilla lähinnä Perämerellä ja Merenkurkussa sekä Selkämeren sisäsaaristossa. Suomenlahti sen sijaan on suurimmaksi osaksi vielä sula.

– Suomenlahden itäpohjukassa on tiheää ajojäätä. Kiintojäätä ei taida olla vielä yhtään, kertoi päivystävä meteorologi Eveliina Tuovinen.