Pakkasta ei pääse lauantaina pakoon

Viikonloppuna pakkassäätä on luvassa koko maan pituudelta ja leveydeltä. Kipakinta pakkanen on Lapissa, johon on luvassa –25 pakkasasteen lukemia. Länsialueilla lauantai koittaa –20 asteessa, mutta päivän edetessä asteet nousevat auringonpaisteen ansiosta. Puolenpäivän aikaan lämpötila on lännessä ennusteen mukaan kymmenisen astetta pakkasella, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan.

Maan itäosassa ja Itä-Lapissa sataa lauantaina lunta muutamia senttejä. Itäisillä alueilla on lauantaina voimassa varoitus huonosta ajokelistä, joka johtuu pöllyävästä lumesta.

Etelä-Suomessa pakkasasteita on vain vähän pääkaupunkiseudulla. Sisämaassa on viileämpää, ja esimerkiksi Lahden tietämillä pakkasta on viitisen astetta tai hieman enemmän.