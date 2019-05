Pakolaisäiti Sharifa opetteli ensin lukemaan ja luki sitten lähihoitajaksi – "Kysyin opiskelijoilta, miksi he ovat tunnilla, jos eivät arvosta opetusta"

Keljossa Sarkhoshien koti on täynnä kasveja ja kuvia sukulaisista. Vaikka perhe on muuttanut Suomeen jo kaksi vuosikymmentä sitten, on omasta afganistanilaisesta taustasta pidetty kiinni.

Sharifa Sarkhosh, 40, valmistui lähihoitajaksi Jyväskylän Gradiasta, jossa välillä tuntui, että hän oli ainoa, jota opetus kiinnosti. Hän toivoisi, että suomalaiset arvostaisivat saamaansa koulutusta.

– Toisten kunnioittaminen on tärkeää. Välillä oppitunneilla tuntui, että olin ainoa, joka oikeasti arvosti opetusta. Olisi tärkeää kunnioittaa niitä mahdollisuuksia, mitä tarjotaan. Kerran jopa hieman hermostuin, kun kukaan ei kuunnellut. Kysyin opiskelijoilta, miksi he ovat tunnilla, jos eivät arvosta opetusta. Opettaja kiitteli jälkeenpäin.

Afganistanissa nuoruutensa viettäneelle Sarkhoshille koulutus ei ole ollut itsestäänselvyys muutenkaan. Kotimaassa ei kunnollista opetusta ollut saatavilla, ei varsinkaan tytöille.

Sarkhosh lähti Afganistanista sotaa pakoon ensin Pakistaniin ja sieltä Iranin kautta Suomeen. Kahden nuoren pojan äitinä Sarkhoshille matka oli unohtumattoman vaikea.

– Minulla oli silloin kaksi poikaa, 3- ja 6-vuotiaat. Sopeutuminen Suomeen oli toki haastava, mutta pian löytyi ystäviä, sekä suomalaisia että muita ulkomaalaistaustaisia. Suomeen sopeutuminen ei ollut myöskään mitään verrattuna aiempiin Pakistaniin ja Iraniin. Iranissa esimerkiksi ihmiset pitivät afganistanilaisia ihmisiä saastaisina ja vaikkapa jonottaessa kaupassa ohittelivat tylysti. Töitäkään afganistanilaistaustaiset Iranissa eivät saa mistään.

Luku- ja kirjoitustaidon Sarkhosh oppi vasta Suomessa. Lähihoitajakoulutus edellytti ensin peruskouluopintoja, sekä sitä ennen uuden kielen opiskelua lukemisen ja kirjoittamisen ohella.

Sarkhoshilla on nyt kolme poikaa. Hänelle on ollut tärkeää, että myös pojat kouluttautuvat kunnolla.

– Kaksi vanhinta poikaani ovat jo lukion käyneet. Vanhin opiskelee rakennusalaa, keskimmäinen on armeijassa ja nuorin on seitsemännellä luokalla.

Suomeen tultuaan Sarkhoshin lapset puhuivat ensin suomea, jotta oppivat kielen kunnolla. Nykyään Sarkhoshien kotona puhutaan daria, jotta pojat eivät unohda kulttuuriperimäänsä.

Sarkhosh aloittaa kohta kesätyön vanhustenhoidossa, jossa hän on aiemmin ollut harjoittelussa. Hän on myös mukana varaäititoiminnassa pakolaisnuorille.

– Auttaessa näitä nuoria olen huomannut, kuinka kilttejä ja huomaavaisia he ovat. Olemme esimerkiksi tehneet ruokaa, keilanneet ja opetelleet suomalaista kulttuuria. Heitä pelottaa kun suomalaiset eivät meinaa uskaltaa tutustua.