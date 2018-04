Paljon parjatun Pekkarisen yritystukiryhmän tuloksista kuullaan huomenna

Huomenna selviää, mihin Mauri Pekkarisen (kesk.) johtama yritystukia pohtiva parlamentaarinen työryhmä on päätynyt. Ryhmän on tämän päivän kokouksessaan tarkoitus päättää ehdotuksestaan yritystukien leikkaamiseksi. Pekkarisen mukaan asiasta pidetään huomenna tiedotustilaisuus, jonka aika selviää myöhemmin.

Hallituksen viime syksynä asettama työryhmä ei ole antanut mitään virallisia väliaikatietoja, mutta joitakin tietoja on vuotanut julkisuuteen. Ryhmän työn satoa on lytätty jo etukäteen monelta suunnalta.

Perussuomalaiset ilmoitti viime viikolla kirjaavansa todennäköisesti eriävän mielipiteen työryhmän lausuntoon, ja myös muun muassa sinisten, vihreiden ja kokoomuksen riveistä on kuulunut kritiikkiä ryhmän tulevaa esitystä kohtaan. Pekkarinen itsekin on tuskaillut työn vaikeutta.

Myös ryhmän kokoonpanoa on kritisoitu. Työryhmässä istuva vihreiden kansanedustaja Emma Kari kummasteli viime viikolla, miksi ryhmässä on edustajat muun muassa EK:sta, SAK:sta, MTK:sta, Metsäteollisuudesta ja Suomen Yrittäjistä. Karin mukaan ne edustavat nykyisen yritystukijärjestelmän suurimpia hyötyjiä eikä niillä ole intressiä järjestelmän uudistamiseen.

Ryhmässä istuu myös kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman, jolta löytyy enemmän ymmärrystä etujärjestöjen mukanaololle työryhmässä.

– Minun mielestä se on ollut ok. Ne ovat olleet siellä edustamassa sellaisia yrityksiä, jotka saavat erilaisia tukia tai alennettuja verokantoja. Mutta on ihan asianmukaista minun mielestä kuulla perusteluja, miksi tietyt toimialat Suomessa tarvitsevat tukea, Östman sanoi tänään STT:lle.

"Kunnianhimotonta näpertelyä"

Ryhmän jäsenet ovat pitäneet kiinni yhdessä sovitusta linjasta, ettei keskeneräisiä asioita kommentoida julkisuuteen. Muut kansanedustajat ovat kuitenkin kommentoineet aktiivisesti työryhmän toimintaa.

Viime viikolla julkisuuteen vuoti tieto, että Pekkarinen esittää yritystukien leikkaamista noin 60 miljoonalla eurolla. Kaikkiaan valtio maksaa yritystukia vuosittain noin 4,1 miljardia.

Ehdotus sai kritiikkiä muun muassa sinisten kansanedustajalta ja puoluesihteeriltä Matti Torviselta.

– Parlamentaarisen työryhmän tarkoituksena oli perata yritystuet juurta jaksaen ja uudistaa vanha järjestelmä, mutta lopputulos onkin jonninjoutava juustohöylä, Torvinen sanoi tiedotteessaan tiistaina.

– Työryhmän ehdotus on kunnianhimotonta näpertelyä. Yritystukien aito uudistaminen vaatii sidosryhmien vallasta irrottautumista, mutta siihen eivät vanhat puolueet ole pystyneet. Pienistä palasista kyhätty prosenttiluokan paketti on silkka pettymys, josta ei ole suomalaisille mitään hyötyä.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri on puolestaan kritisoinut sitä, että tuulivoiman tuet ovat säästymässä leikkauksilta.

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto kutsui viime viikolla ryhmän ehdotusta "täydelliseksi pannukakuksi."

– Hallituksen valikoiva talouskuri näkyy koulutuksessa ja ihmisten perusturvaan tehtävissä leikkauksissa, mutta ei omien sidosryhmien miljardeissa. Tässä on kyse arvovalinnoista. Kaverikapitalismi elää ja voi hyvin keskustan ja kokoomuksen Suomessa, Aalto tviittasi.