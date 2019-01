"Palkalla pitää pystyä elättämään perhe" – Lapsifoorumissa perättiin yrityksiltä asennemuutosta

Kun parikymppinen Jenni Parpala mietti, miten olla lapsilleen läsnä ja tehdä silti uraa, hän päätyi merkonomiopintojen jälkeen perustamaan yrityksen.

Nyt, nelisen vuotta myöhemmin, siivousyritys Kiffel Oy työllistää Vaasassa ja Saarijärvellä 10–20 ihmistä, joiden joukossa on monta muutakin äitiä.

– Työntekijän pitää pystyä palkallaan elättämään perhe. Siksi maksamme siivousalan parhaita palkkoja.

Hän totesi Uutissuomalaiselle, että hyvä palkka myös vähentää henkilöstön vaihtuvuutta ja parantaa siten työn laatua.

Parpala puhui yrittäjyyden ja vanhemmuuden yhdistämisestä torstaina Lapsifoorumissa, jonka teema oli perheystävällinen työelämä 2040. Foorumi on osa kansallista lapsistrategiaa pohjustavaa työtä, jonka hallitus aloitti keväällä 2018 seuraavaa hallitusta varten.

Asennemuutosta tarvitaan

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) sekä perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) peräsivät työelämältä asennemuutosta.

– Jos pitäisi maalata yksi tavoite, se voisi mielestäni kiteytyä siihen, ettei olisi selityksen velkaa, jos on pakko lähteä päiväkotiin, lapsen harrastukseen, viulukonserttiin tai jalkapallopeliin, jossa haluaa olla läsnä, Saarikko sanoi.

Hän korosti, että vanhempien pitää voida tuntea olevansa riittävä sekä työntekijänä että vanhempana.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) oli sitä mieltä, että yhden ison asian sijaan vanhempien taakan keventäminen hoituisi parhaiten monilla pienillä teoilla.

– Monessa arjen tilanteessa puoli tuntiakin voisi riittää.

Ei vielä mikään megatrendi

Tulevaisuussuunnittelija Minna Koskelo Family Matters Oy:stä totesi, että lehtiotsikoiden perusteella perheystävällisyys voi näyttää yritysmaailmassa isoltakin trendiltä.

– Tosiasiassa nämä nousevat mediaan, koska ne ovat poikkeustapauksia. Kun alkaa tutkia perheystävällisiä käytäntöjä, niitä ei olekaan niin paljon.

Vanhempainliiton Perheystävällinen työpaikka -ohjelman on käynyt läpi yhdeksän yritystä ja kymmenkunta on parhaillaan mukana.

– Kiinnostusta on ollut, mutta haasteena on, että haemme systemaattista lähestymistapaa, kertoi Väestöliiton toimitusjohtaja Eija Koivuranta Uutissuomalaiselle.

Siivooja ei voi tehdä etätöitä

Yritysten edustajat korostivat samaa asiaa kuin ministerit: perheystävällisyys lähtee asenteesta.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että perheen perustamista pidetään myönteisenä ja että yritykseen palkataan myös nuoria naisia eikä heidän urakehityksensä pääty perhevapaisiin.

Esimerkkeinä käytännön toimista mainittiin muun muassa työaikajoustot, etätyöt ja jopa lastenhoitoapu. Jenni Parpala kuitenkin huomautti, että suurin osa työpaikoista on pk-yrityksissä. Niillä ei ole mahdollisuutta esimerkiksi lapsiparkin järjestämiseen eikä siivooja tai kaupan kassa voi jäädä etätöihinkään.

Kiffelissä perhe on huomioitu esimerkiksi niin, ettei sairaan lapsen hoidosta tai muista perheen vaatimista poissaoloista kitistä. Työ tehdään päivällä.

– Meille tulee paljon työntekijöitä kaupan alalta ja hoiva-alalta juuri työaikojen takia.

Vaikka keskimääräistä paremmat palkat tekevät Kiffelistä kilpailijoita kalliimman, liikevaihto tuplaantui viime vuonna yli puoleen miljoonaan.

Perheystävällisyys on kaikkien etu

Moni muukin Lapsifoorumin puhuja korosti, että perheystävällisyys koituu lopulta yrityksen eduksi. Hyvinvoiva henkilöstö pysyy talossa ja yritys houkuttelee uusiakin osaajia. Myös tuottavuus kasvaa.

– Työntekijät ovat paljon halukkaampia joustamaan myös meidän tarpeidemme mukaan, kun joustoja on heihinkin päin, mainitsi varatoimitusjohtaja Lara Saulo Fazerilta.

Foorumissa korostettiin, että lapsiperheiden asia on koko yhteiskunnan asia.

– Perheiden hyvinvoinnilla on valtavan suuri merkitys. Sillä on merkitystä pitkän aikavälin julkisten palveluidemme rahoittamisessa ja sillä on merkitystä jokaisen ihmisen arjen tasolla, sanoi Sanni Grahn-Laasonen.

Vaikuttamisen asiantuntija Tapio Laakso Pelastakaa Lapset ry:stä muistutti, että pelissä ovat ennen kaikkea lasten oikeudet.

– Lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin ratifioitu kansainvälinen sopimus.