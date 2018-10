Palkansaajajohtajat ja hallitus tapaamassa alkuillasta – ratkaisua irtisanomiskiistaan tuskin vielä löytyy

Palkansaajakeskusjärjestöjen puheenjohtajat tapaavat STT:n tietojen mukaan maan hallitusta tänään alkuillasta. Asiasta kertoi ensimmäisenä MTV, jonka mukaan irtisanomiskiistaan voidaan löytää ratkaisu jo tänä iltana. STT:n tietojen mukaan lopullista ratkaisua kiistaan tuskin tänään löytyy.

Myös kokoomusjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo oli iltapäivällä varovainen vastatessaan kysymykseen illan tapaamisen annista. Hän ei arvioinut, kuinka myöhään tapaaminen kestää.

– En voi luvata, että tänään syntyy mitään ratkaisuja vielä. Mielestäni kaikkien suomalaisten kannalta olisi erittäin tärkeää, että tämä asia saadaan ratkeamaan, Orpo sanoi toimittajille eduskunnassa.

Työmarkkinajärjestöt ovat viime päivinä kulisseissa yrittäneet rakentaa vaihtoehtoa, jolla hallitus saataisiin vetämään pois irtisanomisia pienissä yrityksissä helpottavan lakiesityksensä.

Mistään valmiista esityksestä ei kuitenkaan ole ollut vielä yhteisymmärrystä. Järjestöjen hallituksia on kutsuttu koolle perjantaina, jolloin mahdolliset ratkaisuehdotukset ovat pureksittavina. Aiemmin tällä viikolla julkisuudessa esillä on ollut määräaikaisten työsopimusten helpottaminen pienissä firmoissa.

Suomen Yrittäjät latoi pöytään omia rohtojaan

Irtisanomislakikiistassa lämmöt ovat korkealla, ja asiassa voimakkaasti profiloitunut Suomen Yrittäjät löi tänään lisää löylyä omilla rohdoillaan kiistan ratkaisuksi.

Suomen Yrittäjien mielestä hallituksen on tehtävä määrätietoisesti työllisyyttä lisääviä toimenpiteitä, vaikka niitä vastustetaan poliittisin lakoin. Järjestö kannustaa hallitusta edistämään aiottua henkilöperusteisen irtisanomisen helpotusta pienissä yrityksissä. Jos siinä ei voida edetä, Suomen Yrittäjillä on sille kaksi vaihtoehtoa. Paikallista sopimista ponnekkaasti ajaneella Suomen Yrittäjillä on niissä tuttuja teemoja.

Ensimmäinen vaihtoehto on uudistaa työaikalakia niin, että poistetaan sopimisen kiellot järjestäytymättömiltä yrityksiltä ja annetaan niille sama liikkumatila, joka on työnantajaliittoihin kuuluvilla yrityksillä. Samalla pitää Suomen Yrittäjien mielestä mahdollistaa paikallinen sopiminen luottamusvaltuutetun tai koko henkilöstön kanssa myös niissä tapauksissa, joissa yleissitova työehtosopimus määrää osapuoleksi luottamusmiehen.

Suomen Yrittäjien esittelemä toinen vaihtoehto olisi laajempi työllistämispaketti. Siinä olisi neljä elementtiä, joihin kuuluvat luopuminen takaisinottovelvollisuudesta ja mahdollisuus sopia sunnuntaikorvauksista työntekijän ja työnantajan välillä laista ja työehtosopimuksesta poiketen. Mukana olisi myös mahdollisuus sopia ylityökorvauksista työntekijän ja työnantajan välillä laista ja työehtosopimuksesta poiketen. Neljäntenä elementtinä olisi ensimmäisen sairauspäivän tekeminen palkattomaksi.

Orpo: Palkansaajien vinkkelistä ongelmallista

Suomen Yrittäjien toimitusjohtajan Mikael Pentikäisen mukaan osa toimenpiteistä olisi toteutettavissa nopeasti eduskunnan toimenpitein, koska työaikalaki on eduskunnan käsittelyssä.

– Osa vaatisi jatkovalmistelua, jonka tämä hallitus voisi käynnistää ja seuraava hallitus saattaa maaliin, Pentikäinen sanoi.

Pentikäinen halusi korostaa sitä, että jos vaihtoehdoista ei päästä sopuun hallituksen on vietävä eteenpäin lainsäädännön arviointineuvoston arvioitavana olevaa esitystä irtisanomisten helpottamisesta aiemman aikataulunsa mukaisesti.

Valtiovarainministeri Orpo kertoo tutustuneensa pikaisesti yrittäjien ehdotuksiin.

– Minusta tuntuu, että siinä on palkansaajien näkökulmasta niin ongelmallisia esityksiä, että tässä tilanteessa en usko, että siitä välttämättä ratkaisua löytyy, Orpo sanoi eduskunnassa torstaina iltapäivällä.

Pääministeri, keskustajohtaja Juha Sipilä ei ole halunnut eilen eikä tänään kommentoida työmarkkinatilannetta.