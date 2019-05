Palloja lentelee ja Pirates of the Caribbean soi, kun aikuiset pelaavat polttopalloa

Sotatanner on hiljainen. Osapuolet ovat vetäytyneet poteroihinsa odottamaan seuraavaa taistelua.

Lähes elokuvalliseen tunnelmaan siivittää Pirates of the Caribbeanin teemamusiikki, joka pärähtää kaiuttimesta soimaan. Palloja lentelee esteiksi aseteltujen maalien ja muiden liikuntavälineiden yllä.

Unelmien liikuntapäivä on koonnut yhteen Wire-ryhmän, joka koostuu työttömistä työnhakijoista. Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) fysioterapian opiskelijat järjestävät ryhmälle viikoittain eri lajien kokeiluja.

Perjantaina on juhlistettu liikuntaa ympäri Suomea. Unelmien liikuntapäivä on kaikenlaisen liikkumisen kokeilu- ja pop up -päivä. Viime vuonna sadat tapahtumat ympäri Suomea liikuttivat yli sataatuhatta suomalaista. Nyt JAMKin Rajakadun kampuksen saliin on kerääntynyt vain kymmenisen ihmistä, mutta liikunnan yhdistävä ja virkistävä voima on silti vahvasti läsnä. Ryhmään kuuluu paljon eri ikäisiä ihmisiä, joista yksi on sattuman kaupalla alun perin Wire-ryhmän toimintaan ajautunut Irene Tähti.

– Kuokkalan Graniitissa sattumalta törmäsin Wire-ryhmälle varattuun vuoroon. Työttömille suunnatut vuorot ovat olleet mahtavia. Olen päässyt kokeilemaan monia erilaisia lajeja, eikä mihinkään lajiin tarvitse sitoutua.

Nyt menossa on polttopallo, jossa kaksi joukkuetta pyrkivät heittämällä vastustajajoukkueen pelaajia "polttamaan" heidät pois pelistä. Muita lajeja on kevään aikana olleet muun muassa frisbeegolf ja tanssi. Peliä ohjaavat opiskelijat, mutta mukana on myös Jamkin hyvinvointiyksikön liikunnan lehtori Maija Jylhä.

– Mietittiin sitä, kuka erityisesti hyötyy liikunnasta, ja kelle sitä pitäisi mahdollistaa. Tämä Wire-ryhmä on todella aktiivinen ja heittäytyvä ryhmä. He ovat mukavia meidän opiskelijoille ja arvostavat tätä. Opiskelijoille liikuntaryhmän järjestäminen antaa hyvää kokemusta aidoista asiakkaista. Oppimisympäristöt on autenttisia ja lähellä työelämää, sanoo Jylhä.

Toisen ohjaajan, fysioterapian opiskelijan Rasmus Hämäläisen mukaan ryhmän ohjaaminen on ollut antoisaa.

– Fysioterapeutin työhön kuuluu paljon ohjaamista, ja tällainen käytännön tekeminen on olennaista. Wire-ryhmän ohjaaminen on ollut mukavaa. On myös oppinut miettimään, mitä ryhmän kanssa on mielekästä kokeilla.

Polttopalloerä päättyy tasapeliin. Kahden finaalissa kamppailleen pelaajan ikäero lähentelee varmasti kolmeakymmentä vuotta, mutta tässä ympäristössä sillä ei ole mitään merkitystä. Liikunta tuo parhaimmillaan yhteen joukon ihmisiä, jotka yhdessä haluavat toki pitää huolta kunnostaan, mutta yksinkertaisesti pitää myös hauskaa.

Wire-liikuntaryhmistä löytyy lisätietoa Jyväskylän nettisivuilta.