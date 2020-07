Palokan Ilona -senioritalossa palaa – palo on pelastuslaitoksen mukaan saatu hallintaan

Jyväskylän Palokan Ilona -senioritalo on tulessa. Talon katto on palon seurauksena romahtanut sisään. Keskisuomalaisen tietojen mukaan palanut osa Ilona-korttelikokonaisuutta on palvelukoti Ruusu.

Paikalla on noin 20 pelastuslaitoksen yksikköä, ja pelastuslaitoksen mukaan palo on saatu hallintaan, mutta teettää vielä töitä.

Talon katolta nousi savupatsas, joka näkyi kilometrien päähän.

Palo oli silminnäkijöiden mukaan "mieletön". Pelastuslaitoksen päivystävän päällikön Pauli Nurmisen mukaan talossa oli 153 asukasta, joista osa on savulle altistuneita. Henkilövahinkoja ei pelastuslaitoksen mukaan ole.

Paikalla olijoiden mukaan vanhuksia ei oltu evakuoitu, vaan heidän oli itse tajuttava tilanne, ja lähteä ulos.

Nurmisen mukaan palo syttyi parvekkeelta, ja levisi kattorakenteisiin.

Evakuoiduille vanhuksille ollaan hoitamassa yöpaikkaa.

Uudenuutukainen rakennus

Palvelukoti Ruusun lisäksi kokonaisuudessa on Jyväskylän vuokra-asuntojen asuntoja, sekä asumisoikeusasuntoja.

Varttuneiden asumisoikeusyhdistyksen tarjoamia asuntoja Ilona-talossa oli 52 kappaletta. Talo on valmistunut keväällä 2018.

Talon asuntojen hakijoilta edellytetään 55 vuoden ikää, sekä kykyä itsenäiseen asumiseen.

Uutinen päivittyy.