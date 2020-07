Palokan senioritaloista evakuoitujen jatkoasumista selvitetään maanantaina: Rakennus- ja terveysvalvonta arvioivat, onko koteihin turvallista palata

Jyväskylän Palokan seniorikorttelista evakuoitujen asukkaiden asumisen jatko oli sunnuntaina edelleen hämärän peitossa. Asukkaat joutuivat evakkoon korttelissa perjantaina syttyneen tulipalon vuoksi.

Evakuoidut, noin 170 asukasta, pääsivät perjantaiyönä hätämajoituksiin. Osa siirtyi sukulaisten luo, osa hotelleihin ja osa kaupungin omiin sekä yksityisiin palveluyksiköihin. Kukaan ei vielä tiedä sitä, kuinka kauan heidän on pysyttävä poissa kodeistaan.

Yhdessä taloista sijainneessa Mehiläisen hoivayksikössä oli 24 asukasta, joukossaan myös vuodepotilaita.

– Mehiläisen palveluyksikkö pystyi sijoittamaan asukkaansa jo yön aikana Mehiläisen omiin, lähellä sijaitseviin yksiköihin. Muista (hoivapalveluita tarvitsevista) asukkaista osa sijoitettiin kaupungin omiin palveluyksiköihin ja yhteen yksityiseen yksikköön, Jyväskylän sosiaalipalveluiden palvelujohtaja Ulla Kuittu kertoo.

Hänkään ei vielä sunnuntaina osannut sanoa, milloin asukkaat pääsevät palaamaan koteihinsa.

– Totta kai nämä järjestelyt jatkuvat siihen saakka, kunnes löytyy ratkaisu, että asuminen tulee järjestymään jatkossa.

Kuitun mukaan kaupunki selvittää kotinsa menettäneiden tulevia asumisjärjestelyitä seniorikorttelin eri toimijoiden kanssa maanantaina.

Turvallisuus edellä

Paloalueen eristys jatkui läpi viikonlopun. Sunnuntaina paikalla käynnistyi pelastuslaitoksen ja poliisin palonsyyntutkintatoimet. Asukkaita ei voida päästää paikalle myöskään ennen kuin talojen turvallisuus on varmistettu.

Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Pauli Nurmisen mukaan sunnuntaina suurin sortumisvaara, sisäpihan puolelle kaatumassa olleeseen elementtiin liittyen, saatiin pienennettyä.

– Edelleen on riskejä esimerkiksi kattoelementtien irtoamisesta. Kun palonsyyntutkinta on saatu valmiiksi on rakennusvalvonnan ja terveysviranomaisten arvioitava tilojen turvallisuus. He kokoontuvat maanantaina, Nurminen kertoi.

Sosiaalipäivystystä on vahvistettu

Jyväskylän kaupungin sosiaalipäivystys oli palopaikalla perjantai-iltana ja -yönä, ja päivystyksen henkilökuntaa on vahvistettu kriisin aikana.

– Henkilöstö on joustanut hienosti, ja joustaa tästä eteenpäinkin. Siellä on ylimääräisiä työntekijöitä, jotka pystyvät vastaamaan puhelimeen ja muuhun avuntarpeeseen. Viikon aikana katsomme, kuinka koordinoimme ikääntyneiden sosiaalityön ja aikuissosiaalityön kanssa palveluntarpeita, että ei tule mitään katkoja.

Kuitun mukaan evakuoitujen palveluntarvetta arvioidaan koko ajan.

– Jos on vaikka niin, että on ollut tilapäisesti sukulaisten luona, mutta ei voi jatkaa siellä, sosiaalipäivystys vastaa kyllä puhelimeen ja auttaa.

Kuitun mukaan kaupunki on tiedottanut ja tiedottaa palveluistaan niin verkkosivuillaan kuin mediatiedotteina.

Ympäri vuorokauden palvelevaan sosiaalipäivystyksen puhelimeen tuli lauantaina satoja soittoja.

– Tänäänkin on vastattu useisiin kymmeniin soittoihin. Soittoja on tullut sekä evakuoiduilta asukkailta itseltään tai heidän omaisiltaan. Paljon on kyselty väliaikatietoja siitä, milloin kotona pääsee käymään ja kuinka kauan hätämajoitus jatkuu, sosiaalipäivystäjä Mira Kanerva kertoi sunnuntaina.

Materiaalista ja henkistä apua

Ulla Kuittu myöntää, että lähes kahdensadan ikäihmisen yöllinen evakuointi oli iso ponnistus, mutta se tehtiin hyvässä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

– Ikääntyneiden palvelut toimivat tosi ripeästi silloin yöllä, kun sinne soiteltiin. Sieltä pystyttiin järjestämään heti lisäpaikkoja palvelukeskuksiin. Hyvin joustavasti on toimittu.

Kuittu kiittelee myös heti apuun tulleita Suomen Punaista Ristiä (SPR), Kriisikeskus Mobilea, Vapaaehtoista pelastuspalvelua ja Suomen Latua.

– Jos ajattelee viranomaisten ja vapaaehtoisten yhteistyötä, se toimi kyllä erittäin hyvin. Materiaalisen avun puolella SPR ja seurakunta ovat mukana, ja henkistä kriisiapua tarjoaa Mobile, joka on auki jokaisena päivänä ympäri vuorokauden.