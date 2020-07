Palokan senioritalon palo yltyi jälleen, nyt syttyivät tuleen rakennuksen matalammat siivet ja viereinen talo – "nyt näyttää taas pahalta"

Jyväskylän Palokan Ilona -senioritalo syttyi tuleen perjantai-iltana. Tilanne näytti jo hyvältä ja palo hillityltä, kunnes palo roihahti uudestaan puoliltaöin. Ensin liekit tarttuivat talon matalampiin yhdysrakennuksiin, kunnes levisivät jo viereiseen taloon.

Paikalla on noin 20 pelastuslaitoksen yksikköä. Pelastuslaitoksen mukaan palo saatiin hallintaan ennen yhtätoista, mutta palo yltyi jälleen puolenyön jälkeen. Poliisi ohjaa liikennettä palopaikan lähettyvillä.

– Nyt talosta syttyivät alkuperäisestä palopaikasta lähtevät rakennuksen siivet. Tilanne näytti jo aika hyvältä, mutta nyt näyttää taas pahalta. Kattorakenne on meille erittäin haasteellinen sammutettava, kertoi pelastuslaitoksen päivystävä päällikkö Pauli Nurminen puoliltaöin.

– Lisää kalustoa ja miehistöä on tilattu, mutta emme me voi koko Keski-Suomea tyhjentää. Muuallakin pitää olla sammutusvalmius. Tällä hetkellä suunnitelmana on osan rakennuksesta hallittu polttaminen. Jälkikäteen pitää sitten analysoida, oliko toimintatapamme oikea, kun näin kävi, Nurminen sanoo.

Ilmasotakoulun varusmiehet on myös hälytetty virka-aputehtävään.

Paikalle on silminnäkijöiden mukaan kerääntynyt valtava määrä kaupunkilaisia.

– En edes tiennyt, että palokassa on näin paljon väkeä, eräs paloa seuranneista totesi puolenyön aikaan.

Talon katolta nousi aiemmin illasta savupatsas, joka näkyi kilometrien päähän. Myös liekit näkyivät kauas. Nyt paikalta nousee jälleen valtava määrä savua.

Palo oli silminnäkijöiden mukaan "mieletön". Nurmisen mukaan talossa oli 153 asukasta, joista osa on savulle altistuneita. Henkilövahinkoja ei pelastuslaitoksen mukaan ole.

Talon katto romahti palon seurauksena sisään. Keskisuomalaisen tietojen mukaan palanut osa Ilona-korttelikokonaisuutta on palvelukoti Ruusu.

Paikalla olijoiden mukaan vanhuksia ei oltu evakuoitu, vaan heidän oli itse tajuttava tilanne, ja lähdettävä ulos.

Nurmisen mukaan palo syttyi parvekkeelta, ja levisi kattorakenteisiin. Hänen mukaansa talon sisätiloissa on hyvin vähän savuvahinkoja.

Evakuoiduille vanhuksille ollaan hoitamassa yöpaikkaa.

Uudenuutukainen rakennus

Palvelukoti Ruusun lisäksi kokonaisuudessa on Jyväskylän Vuokra-asuntojen asuntoja, sekä asumisoikeusasuntoja.

Varttuneiden asumisoikeusyhdistyksen tarjoamia asuntoja Ilona-talossa oli 52 kappaletta. Talo on valmistunut keväällä 2018.

Talon asuntojen hakijoilta edellytetään 55 vuoden ikää, sekä kykyä itsenäiseen asumiseen.

Uutinen päivittyy.