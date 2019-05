Palokan taposta syytetty ”puhui koko ajan outoja” – tuomio kolmen viikon päästä

Palokan Saarijärventiellä tapahtuneen henkirikoksen toinen käsittelypäivä Keski-Suomen käräjäoikeudessa ei tuonut enää merkittävästi uutta tietoa marraskuun seitsemännen päivän tapahtumille. Taposta syytetylle 31-vuotiaalle jyväskyläläismiehelle vaaditaan kymmenen vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta.

Syyttäjä ja puolustus olivat loppulausunnoissa monelta osin yksimielisiä. Riidatonta on se, että syytetty on viettänyt surmapäivänä aikaa 54-vuotiaan uhrin luona, asunnosta on kuulunut riitelyn ääniä ja uhri on menehtynyt väkivallan seurauksena. Tiistaina asiassa kuullun oikeuslääkärin mukaan uhriin kohdistui ainakin 20 iskemää, mahdollisesti paljon enemmänkin.

Syyttäjä muistutti loppulausunnossaan, että todistajat kertoivat riitelyn äänten päättyneen kello kolmen jälkeen ja syytetty kertoi esitutkinnassa poistuneensa asunnosta illan hämärtyessä. Aurinko laski Jyväskylässä 7. marraskuuta kello 15.54. Lisäksi syytetty oli kertonut esitutkinnassa, että asunnossa ei ollut muita ennen hänen poistumistaan.

Syytetty ei halunnut tulla kuulluksi oikeudessa. Puolustus vetosi siihen, että syytetyn puheille esitutkinnassa ei voida antaa liikaa painoarvoa.

– Tekisi mieleni vedota koko esitutkintakertomukseen. Kun sen lukee kokonaisuudessaan, huomaa, että päämieheni puhuu pehmeitä, syytetyn asianajaja Matti Reinikainen sanoi.

Myös yksi tiistaina kuulluista todistajista kuvaili syytetyn "puhuvan koko ajan outoja". Puolustuksen asianajaja esitti jälleen mielentilatutkimuksen teettämistä, jota syytetty on aiemmin vastustanut.

Puolustus huomioi sen, että henkirikospaikalta ei saatu juuri teknisiä todisteita. Esimerkiksi syytetyn sormenjälkiä ei löydetty tekovälineinä pidetyistä kitarasta eikä uhrin päälle nostetusta pöydästä. Lisäksi syytetty jätti yhden kenkänsä toiseen asuntoon seuraavana päivänä, mutta siitä ei löytynyt teknisessä tutkinnassa veriroiskeita.

Syyttäjä perusteli veriroiskeiden vähäisyyttä "tylpällä väkivallalla". Kenkiä lukuun ottamatta syytetyn vaatteet oltiin pesty ennen kuin hänet pidätettiin taposta epäiltynä.

Oikeus antaa asiassa kansliatuomion kesäkuun yhdentenätoista päivänä. Syytetty passitettiin Kuopion vankilaan odottamaan päätöstä.